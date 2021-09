IL DIVANO DEI GIUSTI - IN STREAMING DA VEDERE SICURAMENTE “SCENE DI UN MATRIMONIO” SU SKY CON LA COPPIA OSCAR ISAAC E JESSICA CHASTAIN, MA C’È ANCORA SOLO UNA PUNTATA, MENTRE SU RAIPLAY POTETE VEDERE IL POTENTE “WIDOWS” DI STEVE MCQUEEN CON VIOLA DAVIS - IN CHIARO I FAN DEL TRASH APPREZZERANNO “E’ FORTE UN CASINO”, AHIMÉ, L’ULTIMO FILM DI BOMBOLO, CHE MORIRÀ POCHE SETTIMANE DOPO L’USCITA - RARO E STRACULTISSIMO IL DANCE-MUSIC MOVIE “L’ANNO DEI GATTI” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

DUNE 11

Quindi “Dune” ieri era ovviamente primo con 472 mila euro di incasso e un totale di 4,4 milioni di euro, ma non ha ancora superato i 5 milioni di “Me contro te”. Secondo era “Space Jam -New Legends” con 452 mila euro per un toale di 1, 1 milioni, terzo invece “Tre piani” di Nanni Moretti con235 mila euro e un totale di 65631 mila euro. Un bel po’ distanziati in campioni italiani dei giorni precedenti, cioè “Come un gatto in tangenziale 2”, ottavo con 67 mila euro e un totale di 2, 8, che non è molto, e “Qui rido io” di Mario Martone, nono con 59 mila euro, e un totale di 1 milione.

tre piani

In America nel week end trionfa ancora una volta “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” con 13 milioni di dollari, doppiando anche il nuovo arrivo “Dear Evan Hansen” fermo a 7, 5. In totale “Shan-Chi” ha incassato in America 196 milioni che diventano 363 milioni di dollari con gli incassi internazionali.

“Dune”, che non è ancora uscito né in Cina né in America, dove arriverà il 22 ottobre sia in sala che al cinema, è arrivato con gli incassi europei a 76 milioni. In Russia e in Francia ha raggiunto i 7 milioni di dollari.

scene di un matrimonio”

Io mi sa che stasera vado a vedere “Drive My Car” di Ryuosuke Hamaguchi, il cosiddetto vincitore morale di Cannes. In streaming non c’è molto di nuovo. Da vedere sicuramente “Scene di un matrimonio” su Sky con la coppia Oscar Isaac e Jessica Chastain, ma c’è ancora solo una puntata, mentre su Rai Play potete vedere il potente “Widows” di Steve McQueen con Viola Davis, “Non sono un assassino” con Riccardo Scamarcio in versione drammatica, “Santa Maradona” di Marco Ponti con Stefano Accorsi e il povero Libero Di Rienzo.

drive my car

Ecco, se avete Mubi, vedo che oltre al bellissimo “Aquarius” di Kleber Mendoça con Sonia Braga, storia di speculazioni edilizie in Brasile, c’è lo stracult gaio-giallo con grandiose scopate dal vero tra maschi “Lo sconosciuto del lago” di Antoine Guiraudie. E’ anche un ottimo film.

uomo bianco, va’ col tuo dio 1

In chiaro, in prima serata, avete su Rai Uno la seconda puntata di “I bastardi di Pizzofalcone” e non gioca nemmeno il Napoli, quindi si attendono grandi risultati. Rai Due alle 21, 20 risponde con la versione moderna, con Bruce Willis de “Il giustiziere della notte”, stavolta diretto da Eli Roth, amico di Quentin Tarantino e buon regista di genere.

il giocatore di scacchi

Certo, su Rai Movie alle 21, 10 fanno il capolavoro western di John Sturges “I magnifici sette” con Yul Brynner, Horst Buchholz, Steve McQueen, James Coburn, Charles Bronson, Robert Vaughn e il grande Eli Wallach come messicano cattivo. Se non l’avete visto, capirete da dove Leone ruba parecchio del suo cinema.Eli Wallach è proprio ripreso dal film con tanto di doppiaggio di Carletto Romano.

nicole kidman tom cruise cuori ribelli

Su Iris alle 21 trovate un altro western, “Cuori ribelli” di Ron Howard con la coppia, allora, Tom Cruise Nicole Kidman. Sarei curiosi di vedere “Warcraft – L’inizio”, fantasy diretto da Duncan Jones, il figlio di David Bowie, cib Paula Patton, Travis Finnel, Ruth Negga, canale 20 alle 21.

bruce willis il giustiziere della notte

Cine 34 si lancia in una doppietta con Enrico Brignano, prima alle 21 “Faccio un salto all’Avana” di tal Dario Baldi con Aurora Cossio, non dimenticata favorita, per pochi giorni, di Silvio B, per poi procedere con “Si fa presto a dire amore”, senza Aurora Cossio. Non so come sia, invece, il film spagnolo “Il giocatore di scacchi” di Luis OLiveros con Marc Clonet e Melina Matthews, Cielo alle 21, 20.

e’ forte un casino 3

In seconda serata meglio buttarsi su due repliche sicure, come “Missouri” di Arthur Penn con Jack Nicholson che incontra il cacciatore di taglie Marlon Brando, Rai Movie alle 23, 30, e “Ritorno a Cold Mountain” con Nicole Kidman che attende il ritorno dalla guerra di Jude Law, Iris alle 23, 50. Ma non c’è molto stasera, vi avviso.

Su 7Gold a mezzanotte i fan del cinema trash apprezzeranno il raro “E’ forte un casino” di Alessandro Metz, figlio d’arte, con Enzo Cannavale, Bombolo, Gianni Ciardo, Licinia Lentini, Sandro Ghiani, Jimmy il Fenomeno. E’ anche, ahimé, l’ultimo film di Bombolo, che morirà poche settimane dopo l’uscita.

uomo bianco, va’ col tuo dio

Non è bellissimo, ma si vede, “Free State of Jones” di Gary Ross con Matthew McConaughey che fonda uno stato libero nel pieno della Guerra Civile americana. Ci sono anche Gugu Mbatha Raw e Mahersala Ali. Raro e stracultissimo è invece il dance-music movie “L’anno dei gatti” di Amasi Damiani, scritto da Claudio Sorrentino, celebre doppiatore, scomparso da poco, qui anche attore assieme a Michele Soavi e a Luca Laurenti nella sua prima apparizione in pubblico, Rete 4 alle 2.

E’ forse il film della giornata il raro western di Richard Sarafian “Uomo bianco, va’ col tuo dio” (“Man in Wilderness”), Iris alle 2, 50, con Richard Harris come Zachary Bass, cioè lo stesso ruolo di Leonardo Di Caprio in “Revenant” di Inarritu, cioè quello del cacciatore che, dopo uno scontro con un orso, viene abbandonato nella foresta.

free state of jones

Nel film di Sarafian la cosa si complica fra indiani e una specie di capitan Achab folle interpretato da John Huston. Tutto girato in Spagna. Huston riuscì a fare il ruolo due giorni dopo aver girato “L’ultima fuga”, dove venne sostituito da Richard Fleischer per aver litigato sul set con George C.Scott.

i carabbimatti

E Scott aveva fatto scappare dal set la bellissima Tina Aumont, difesa da Huston… Su Cine 34, se non vi vanno i film western con gli orsi e i lupi, ci sarebbe “I carabbimatti”, sciocchezza per cinefili diretta da Giuliano Carnimeo con Gianni Agus, Leo Gullotta, Daniele Formica, Giorgio Ariani, Giorgio Bracsrdi. Due risate alle 4 di notte ve le fate. Tutto si chiude alle 5 in punto si Rai Movie con un film che mi piacerebbe vedere in orari migliori, “Mi manda Picone” di Nanni Loy con Giancarlo Giannini, Lina Sastri, Clelia Rondinella, Carlo Croccolo e Aldo Giuffré. Buona notte.

