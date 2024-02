IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - È TEMPO DI MODA SULLE PIATTAFORME STREAMING. NON AVEVO ANCORA FINITO DI VEDERE TUTTE LE NOVE PUNTATE DI “CRISTOBAL BALENCIAGA”, SU DISNEY+ CHE ARRIVA SU APPLE TV+ QUELLA DEDICATA A CHRISTIAN, “THE NEW LOOK”, ANCHE SE NON MI SEMBRA CHE ABBIA AVUTO GRANDI CRITICHE - SU AMAZON TROVATE INVECE "GLI AMORI DI ANAÏS”, COMMEDIA SULLE SCOPATE "FLUIDE" DELLA SCATENATISSIMA SCRITTRICE ANAÏS NIN, INTERPRETATA DA ANAÏS DEMOUSTIER. ASSOLUTAMENTE DA VEDERE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

cristobal balenciaga

Tempo di moda in streaming. Non avevo ancora fatto a tempo a vedere tutte le nove puntate di “Cristobal Balenciaga”, serie kolossal spagnola che trovate su Disney+ dedicata al celebre stilista che si era rifugiato nella Parigi di Coco Chanel durante la guerra civile che arriva su Apple Tv+ la serie ancora più kolossal dedicata a Christian Dior e al suo mondo, “The New Look”, 12 puntate solo la prima stagione. Devo dire che la serie su Balenciaga, ideata e diretta da Aiton Erregi, Jon Garano, José Maria Goenega con Alberto San Juan perfetto Balenciaga, Adam Quintero, Belen Cuesta e Anouk Grimberg come Coco Chanel, è decisamente ben fatta, anche se tutta chiusa dentro un atelier o poco più.

the new look 1

Anche la ricostruzione degli abiti storici dello stilista spagnolo mi sembra perfetta. Ci sta pure quel po’ di noia che attanaglia lo spettatore meno interessato al genere. Non mi sembra che abbia avuto grandi critiche, anzi, la serie di Apple Tv+ su Dior, ideata da Todd A. Kessler che vanta come registi delle puntate, oltre a Helen Shaver, Jeremy Podeswa e Kessler, la ceelbre Julia Ducournau, Palma d’Oro a Cannes per il non scordato, eccessivo, “Titane”. Dior lo interpreta il bravissimo attore australiano Ben Mendelsohn, Juliette Binoche è Cocom Maisie Williams è Catherine Dior, John Malkovich è Lucien Lelong e Emily Mortimer è Elsa Lombardi. Cioè tutti attori anglofoni che fanno i francesi… Già questo non è il massimo, si dirà.

gli amori di anais 3

Ieri sera ho visto su Amazon “Gli amori di Anaïs”, commedia costruita sulle avventure sessuali della scatenatissima scrittrice Anaïs Nin interpretata da Anaïs Demoustier, scritta e diretta alla sua opera prima, e finora unica, da Charline Bourgeois-Tacquet.

Duranti gli anni ruggenti parigini del primo Novecento, Anaïs passa da un maschio all’altro, da una situazione all’altra. Ha un amante, rimane incinta, ha una casa che subaffitta ai coreani, va dalla mamma che ha un recidiva di metastasi al fegato, abortisce, ha un amante più vecchio, Denis Podalydes, un noioso professore, ma quando vede la moglie del professore, Valeria Bruni Tedeschi, scrittrice di successo, si innamora perdutamente. Le fa la corte e la conquista. E lì si innamora.

gli amori di anais 4

Come ai tempi dei film di Philip De Broca con Jean-Pierre Cassel che le conquistava tutte, Anaïs Nin sembra toccata dal desiderio di amare tutto quello che vede. Il film vive della strepitosa interpretazione di Anaïs Demoustier. Da vedere. Lo trovate su Amazon.

the new look 4 the new look 6 cristobal balenciaga cristobal balenciaga cristobal balenciaga gli amori di anais 1 gli amori di anais 2 the new look 3 the new look 5 the new look 2