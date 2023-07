DOCILE, PASSIVA, MAGROLINA: EVA ELFIE SPICCA SU PORNHUB QUALE STAR TRA LE PIÙ VISTE E AMATE DALLE DONNE - BARBARA COSTA: “È UNA PORNO MACCHINA DA SOLDI, CORRE A 960 MILIONI DI VIEWS GLOBALI, ADDIRITTURA TOCCA I 20 E PASSA MILIONI A SINGOLO VIDEO. IL SUO VERO NOME È YULIA, È RUSSA, SIBERIANA, HA 23 ANNI, ED È SPOSATA CON UN COMPAGNO DI LICEO, SUO PRIMO E UNICO FIDANZATO. FACEVA LA CAMERIERA PART-TIME MA VIVERE A MOSCA SI È RIVELATO CARO. E ALLORA SI E’ MESSA IN RETE E HA TROVATO LA RICETTA VINCENTE NEL MUTUARE LA FORMULA PORNO AMERICANA IN STILE RUSSO…”

Barbara Costa per Dagospia

A me la pornostar Eva Elfie non piace. Bella ragazza, per carità, ma troppo passiva! E sempre con quell’espressione infantile, che nervi! E poi è troppo magra, e a me piacciono carnose, e specie ai fianchi. La dico tutta: davanti al modello barbie-ferragniano il mio clitoride si affloscia, quando va bene, ma il più delle volte si addormenta, non dà segni di vita, non è interessato. Non gliene frega niente!

Quello che io porno gradisco e il mio clitoride pure non è una notizia e soprattutto è in netta controtendenza a ciò che migliaia e migliaia di p*pparoli ritengono giusto p*ppolare: infatti, miss pallidume Eva Elfie spicca su Pornhub quale porno star tra le più viste, stabile in zona podio, è una porno macchina da soldi, corre a 960 milioni di views globali, addirittura tocca i 20 e passa milioni a singolo video.

Sicché pur se a me ignota ci deve essere una ragione e perché no più di una che spieghi e dia motivazione alla montagna umana che Eva Elfie la clicca, l’ama, la osanna e, sorpresa!, una massa di tali ardenti tappate sono di p*pparole donne. Eva Elfie ha vinto per il secondo anno il Best Pornhub Pornostar Preferita Dalle Donne.

Ciò indiscutibilmente segna che c’è un numero cospicuo di donne che si masturbano coi video di questa biondina, e che bruciano per il suo esile corpo, e donne a cui il clitoride vien duro al p*rco pensiero dei seni di Eva e dei suoi bocciosi capezzoli da leccare e succhiare, e che magari in concreto leccano e succhiano alle loro amanti donne, o uomini, mentre sui loro smartphone scorrono i porno di Eva Elfie. Brave, tutta salute! E orgasmi abbondanti!

Ma non è meglio mettersi a letto e spassarsela con chi ci piace coadiuvati dai video dei seni di, che so, una Blake Blossom, una Autumn Falls? Nemmeno per sogno, mi controbattono i fan di Eva Elfie che, glielo riconosco, a tette sta bene, ce le ha carucce (ma questo è un mio responso di testa, il mio clitoride di fronte ai seni della Elfie non perviene, e se insisto mi si offende...), vuoi mettere Eva Elfie che nei porno si fa venire dentro, fa le sveltine, si fa lesbicamente sc*pare a tre e legata, si mette docile a eseguire gli ordini di uno che passa per suo ragazzo, suo fratellastro, a ogni modo è un maschio che se la sbatte a comando (quasi 40 milioni di views!), si fa imbellettare di sperma faccia e petto, e ci ride, e come staccarci gli occhi e la mano stretta sul sesso, con Eva che, delicata, si accarezza tutta?

Io ce li stacco volentieri, tuttavia prima di scrivere questo pezzo mi ci sono inchiodata, convinta, a rimirarmi più video di Eva, in modo da verificare se fosse la volta buona che la mia testa e di logica il mio clitoride si attivasse al gioco. Macché. Nulla. Coma profondo. Allora ho provato a rianimarlo col porno di due tettone, sboccate al limite, tanto per esser sicura che non fosse il caso di sottoporre il mio clitoride a visita medica, la quale meno male è innecessaria, visto che, coi video senza la Elfie, il mio clitoride è zompato sveglio e allegrissimo.

Io ci sto che i gusti porno sono i più personali possibili, io ci sto che non sono giudicabili (e ci mancherebbe), io ci sto che la porno eccitazione (e non solo) è individualissima e dipende da mille e intimi fattori, fatto sta che mi fa strano che una che solletica le fantasie sozze di mezzo mondo, e oltre, a me non dico mi debba intridere gli slip, ma neppure rendermi indifferente fino a questo punto. E comunque, per gli Eva Elfie più interessati, ecco notizie sulla vita privata della loro porno beniamina: Eva Elfie è russa, siberiana, ha 23 anni, ed è… sposata!

È sposata con Artem, suo compagno di liceo e suo primo e unico fidanzato, Artem che è il "pene" che si vede dentro e fuori e addosso a Eva in alcuni suoi porno. Perché è stato Artem, a spingerla nel porno fatto in casa, dopo che tutti e due, neodiplomati, si sono trasferiti a Mosca per frequentare l’università.

Eva – il cui vero nome è Yulia, e Elfie è la presa in giro che l’ha accompagnata per tutta l’adolescenza, la sfottevano per le sue orecchie da elfo – si è iscritta alla facoltà di Giornalismo, ma viverci a Mosca si è rivelato caro e impossibile da studenti e camerieri part-time. Artem e Eva si sono messi in rete a pornare e hanno trovato la ricetta vincente nel mutuare la formula porno americana in stile russo: Eva nei porno non parla quasi mai il russo, parla inglese, e sta attentissima affinché lo sfondo delle copule non riveli nulla della società russa.

Cosicché i suoi video attraggono un pubblico sovranazionale, e messo a suo agio dall’indifferenziata estetica social: le riprese professionali di Eva sembrano fatte via smartphone, e lei si mostra tale e quale a una influencer, nel modo di vestirsi, parlare, interagire, finanche far sesso poiché chi la sceglie – e la paga – per sp*ppolarcisi su, la guarda in video come se fosse la sua ragazza, o la sua collega di lavoro, o una sì molto bella ma non irraggiungibile. Eva Elfie è così che ti motiva il suo successo.

Ma a me non mi intorta: il suo successo è in realtà inspiegabile. Non comprensibile per criteri oggettivi. Lei non è più sexy, più brava, più "donna" delle altre. Però a valanga la scelgono al posto delle altre. L’ascesa di Eva Elfie – con Artem – è ora materia di un documentario non porno, "Artem & Eve".

Eva mai ha nascosto alla sua famiglia cosa fa per vivere. E in questo docu-film, russo coi sottotitoli in francese, ci sono lei e Artem che come una coppia qualunque va a trovare i genitori. Eva ci tiene a mostrare che “chi fa porno non è deviato, o malato, ma una persona come le altre”. Lei è la “girl next feed”, ovvero la presente illusoria idealizzazione della “girl next door”.

