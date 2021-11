IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN AUSTRIA IERI CI SONO STATI 14.416 CASI PER MENO DI 9 MILIONI DI ABITANTI, MENTRE NEI PAESI BASSI 20.829 (RECORD) E HANNO REINTRODOTTO DELLE RESTRIZIONI PER FERMARE IL CONTAGIO – MA È NELL’EST EUROPA CHE LA SITUAZIONE È PIÙ PREOCCUPANTE: IERI IN RUSSIA C’È STATO IL RECORD DI DECESSI GIORNALIERI (1.247), MENTRE LA SLOVENIA HA L’INCIDENZA PIÙ ALTA DI TUTTO IL CONTINENTE…