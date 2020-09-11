DOGE FLASH! A MILANO GIRA VOCE CHE IL PRINCIPE PER MANCANZA DI PRINCIPATO, DIMITRI D'ASBURGO LORENA DEI CONTI SANTADECHÉ, NON STIA PAGANDO GLI ALIMENTI ALLA SUA EX MOGLIE PATRIZIA GROPPELLI IN SALLUSTI. SARA' VERO?-
DOGE FLASH! A MILANO GIRA VOCE CHE IL PRINCIPE PER MANCANZA DI PRINCIPATO, DIMITRI D'ASBURGO LORENA DEI CONTI SANTADECHÉ, NON STIA PAGANDO GLI ALIMENTI ALLA SUA EX MOGLIE PATRIZIA GROPPELLI IN SALLUSTI. SARA' VERO?-
SEX AND THE CITI – PER LA PRIMA VOLTA UNA DELLE SEI GRANDI BANCHE DI WALL STREET AVRÀ UNA DONNA AL COMANDO: CITIGROUP HA SCELTO JANE FRASER COME PROSSIMO AMMINISTRATORE DELEGATO - GIÀ DA MESI ERA LA SECONDA PERSONA AI VERTICI DELL’AZIENDA, E DURATNE IL CORONAVIRUS È STATA LEI A GUIDARE LA RISPOSTA DELLA BANCA ALLA PANDEMIA CON IL PERSONALE IN SMART WORKING...
CAFONALINO DELLA “FURIBONDA” - ARIECCOLI I “PARTY-GIANI” DI ROMA GODONA, IN ASTINENZA DI FESTE E DI SBACIUCCHIAMENTI - SOTTO LO SGUARDO DELL’AMBASCIATORE TEDESCO VIKTOR ELBLING, L’INTRAMONTABILE MARISELA FEDERICI APPARECCHIA UN BRUNCH NELLA SUA VILLA DELL’APPIA ANTICA, SEMPRE PIÙ SUCCURSALE DELLA VALLE DEI TEMPLI. E I GLORIOSI CAFONAL DI IERI, DI COLPO RICICCIANO CON ANNA LA ROSA, MARIAPIA RUSPOLI, EDOARDA CROCIANI, MONICA MACCHIONI, ISABELLA GHERARDI, DIACO E MARITO CON SANTINO FIORILLO NEL RUOLO DI PINUP – A DIFFERENZA DI LUXOR, FINISCE 'A STORNELLATE – VIDEO: GLI ASSOLI DI MARISELA CON NESTOR PONGUTA
L'ANIMALE PIÙ CATTIVO CHE PUOI INCONTARE IN SAFARI? L'ELEFANTE! - VIDEO: UNA JEEP PIENA DI TURISTI IN SUDAFRICA VIENE CARICATA DA UN PACHIDERMA INFEROCITO, CON LA GUIDA CHE SCAPPA IN RETROMARCIA MENTRE I TURISTI (AUSTRALIANI E DUNQUE IMPERTURBABILI) RIPRENDONO LA SCENA TERRIFICANTE COL CELLULARE