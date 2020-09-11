DOGE FLASH! A MILANO GIRA VOCE CHE IL PRINCIPE PER MANCANZA DI PRINCIPATO, DIMITRI D'ASBURGO LORENA DEI CONTI SANTADECHÉ, NON STIA PAGANDO GLI ALIMENTI ALLA SUA EX MOGLIE PATRIZIA GROPPELLI IN SALLUSTI. SARA' VERO?

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CAFONALINO DELLA “FURIBONDA” - ARIECCOLI I “PARTY-GIANI” DI ROMA GODONA, IN ASTINENZA DI FESTE E DI SBACIUCCHIAMENTI - SOTTO LO SGUARDO DELL’AMBASCIATORE TEDESCO VIKTOR ELBLING, L’INTRAMONTABILE MARISELA FEDERICI APPARECCHIA UN BRUNCH NELLA SUA VILLA DELL’APPIA ANTICA, SEMPRE PIÙ SUCCURSALE DELLA VALLE DEI TEMPLI. E I GLORIOSI CAFONAL DI IERI, DI COLPO RICICCIANO CON ANNA LA ROSA, MARIAPIA RUSPOLI, EDOARDA CROCIANI, MONICA MACCHIONI, ISABELLA GHERARDI,  DIACO E MARITO CON SANTINO FIORILLO NEL RUOLO DI PINUP – A DIFFERENZA DI LUXOR, FINISCE 'A STORNELLATE – VIDEO: GLI ASSOLI DI MARISELA CON NESTOR PONGUTA

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