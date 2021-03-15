DOGE FLASH - QUALCUNO AVVERTA IL FIGLIO DELL'EX CAMPIONE DEL MONDO CHE C'E' DA SALDARE I NUMEROSI FORNITORI DELLA SUA ATTIVITA'. DITEGLI ANCHE CHE UN NOTO PROGRAMMA TV STA INDAGANDO SUI SUOI MOLTEPLICI AFFARI...-
DOGE FLASH - QUALCUNO AVVERTA IL FIGLIO DELL'EX CAMPIONE DEL MONDO CHE C'E' DA SALDARE I NUMEROSI FORNITORI DELLA SUA ATTIVITA'. DITEGLI ANCHE CHE UN NOTO PROGRAMMA TV STA INDAGANDO SUI SUOI MOLTEPLICI AFFARI...-
"NON SO SE CI RIVEDREMO" - L'EX PRESIDENTE POLACCO LECH WALESA, PREMIO NOBEL PER LA PACE SIMBOLO DELLA LOTTA CONTRO IL REGIME COMUNISTA NEGLI ANNI '80, ANNUNCIA IN UN VIDEO IL RICOVERO IN OSPEDALE. DOMANI L'INTERVENTO SUL PEACEMAKER, MA “CI SONO COMPLICAZIONI…”
LOCKDOWN COL BUCO (NELLE CASSE DELLO STATO) - IL COVID HA SFASCIATO LE FINANZE PUBBLICHE: NEL 2020 CI SONO STATI 28 MILIARDI DI EURO DI MINORI ENTRATE, E 73 MILIARDI DI SPESA IN PIÙ. IL RISULTATO E' UN DISAVANZO AGGIUNTIVO DI 101 MILIARDI - LE RESTRIZIONI HANNO RIDOTTO IL GETTITO TRIBUTARIO A 432 MILIARDI DAI 460 MILIARDI DEL 2019, IN CALO DEL 6% – IL DEBITO ARRIVATO A 2.569 MILIARDI
“LE ACCUSE DI PEDOFILIA? SONO STATI 11 ANNI ATROCI. DALLA MIA EX MOGLIE CALUNNIE INFAMANTI" - MATTEO SERENI, EX PORTIERE DI SERIE A, PARLA DOPO L’ARCHIVIAZIONE DELL'INCHIESTA PER PRESUNTI ABUSI SU MINORENNI. “LA MIA EX MOGLIE DURANTE LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE, HA INIZIATO AD ACCUSARMI DI NEFANDEZZE SENZA PRECEDENTI" - MA I MINORI SONO STATI "A LUNGO INTERROGATI CON MODALITÀ INAPPROPRIATE E SUGGESTIVE DI FALSI RICORDI" - "SECONDO QUANTO SOSTENUTO DALLA MIA EX MOGLIE ERA STATA LA CONSULENTE, LA DOTTORESSA BRUZZONE, A CONSIGLIARE DI..."
“NON SPEGNIAMO LE LUCI DELLA NOTTE” - A UN ANNO ESATTO DALL’ANNUNCIO DEL PRIMO LOCKDOWN I TITOLARI DEI LOCALI ROMANI SI UNISCONO ALLA FIACCOLATA AL CIRCO MASSIMO INDETTA DALL’ITALIAN HOSPITALITY NETWORK - NONOSTANTE IL FREDDO C’ERANO 300 PERSONE A RAPPRESENTARE TUTTO IL COMPARTO NOTTURNO: “NON CHIEDIAMO SUSSIDI, VOGLIAMO SOLO REGOLE CHIARE PER POTER LAVORARE IN SICUREZZA…”
A BALI ESTREMI, ESTREMI RIMEDI – LA DESTINAZIONE TURISTICA META DI MILIONI DI VIAGGIATORI È STATA TRASFORMATA DALLA PANDEMIA IN UN LUOGO IRRICONOSCIBILE: AEROPORTI E SPIAGGE DESERTE, MERCATI FANTASMA, HOTEL ABBANDONATI E ABITANTI CHE DEVONO REINVENTARSI UN LAVORO DA QUANDO I TURISTI NON APPRODANO PIÙ A CAUSA DEL BLOCCO DOVUTO AL COVID… VIDEO