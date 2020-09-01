DOGE FLASH! - SEMBRA TALCO MA NON È: COSA STARÀ ASPIRANDO DAVIDE LACERENZA IN QUESTO VIDEO? IL POVERETTO ERA IGNOTO AL DI FUORI DEI VIALI MILANESI FINCHÉ DUE GIORNI FA LA SUA GINTONERIA NON È STATA FATTA CHIUDERE DALLA QUESTURA, PER SPACCIO DI DROGA E ASSEMBRAMENTI (DI QUESTO PERIODO FA PIÙ NOTIZIA IL SECONDO REATO). RICORDIAMO ANCHE LA SUA STORIA CON LA FIGLIA DI WANNA MARCHI, LE CORSE IN FERRARI, E IL PERDIBILE LIBRO ''VERGINE, SINGLE E MILIONARIO''

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ADDIO PHILIPPE – ALDO GRASSO: ''DAVERIO PORTÒ L’ARTE IN TV, CON GUSTO E IRONIA. UN BEL GIORNO DEL 2011, LA RAI DECISE DI CHIUDERE “PASSPARTOUT”, DANDO IL BENSERVITO A DAVERIO, COME FOSSE UNA “BADANTE” DEL SAPERE. NESSUNO È SCESO IN PIAZZA A GRIDARE CONTRO L’OSCURANTISMO, LA CENSURA, LA LIBERTÀ DI PENSIERO. NESSUNO HA EVOCATO EDITTI BULGARI, HA PARLATO DI “FUNERALE DEL SERVIZIO PUBBLICO” O DI “ITALIA DEL BAVAGLIO”, COME A SUO TEMPO ERA STATO FATTO PER ALTRI CONDUTTORI”

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