davide lacerenza libro davide lacerenza DAVIDE LACERENZA 1 DAVIDE LACERENZA davide lacerenza a 137 all'ora per le vie del centro di milano con la ferrari 3 DAVIDE LACERENZA
DOGE FLASH! - SEMBRA TALCO MA NON È: COSA STARÀ ASPIRANDO DAVIDE LACERENZA IN QUESTO VIDEO? IL POVERETTO ERA IGNOTO AL DI FUORI DEI VIALI MILANESI FINCHÉ DUE GIORNI FA LA SUA GINTONERIA NON È STATA FATTA CHIUDERE DALLA QUESTURA, PER SPACCIO DI DROGA E ASSEMBRAMENTI (DI QUESTO PERIODO FA PIÙ NOTIZIA IL SECONDO REATO). RICORDIAMO ANCHE LA SUA STORIA CON LA FIGLIA DI WANNA MARCHI, LE CORSE IN FERRARI, E IL PERDIBILE LIBRO ''VERGINE, SINGLE E MILIONARIO''-
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ADDIO PHILIPPE – ALDO GRASSO: ''DAVERIO PORTÒ L’ARTE IN TV, CON GUSTO E IRONIA. UN BEL GIORNO DEL 2011, LA RAI DECISE DI CHIUDERE “PASSPARTOUT”, DANDO IL BENSERVITO A DAVERIO, COME FOSSE UNA “BADANTE” DEL SAPERE. NESSUNO È SCESO IN PIAZZA A GRIDARE CONTRO L’OSCURANTISMO, LA CENSURA, LA LIBERTÀ DI PENSIERO. NESSUNO HA EVOCATO EDITTI BULGARI, HA PARLATO DI “FUNERALE DEL SERVIZIO PUBBLICO” O DI “ITALIA DEL BAVAGLIO”, COME A SUO TEMPO ERA STATO FATTO PER ALTRI CONDUTTORI”
IN CHE MANO SIAMO FINITI – HANNO INVOCATO, MINACCIATO, BLATERATO PER DUE ANNI LA REVOCA DELLA CONCESSIONE AUTOSTRADALE AD ATLANTIA. RISULTATO: CONTE E DI MAIO E ZINGARETTI, TRE INETTI CHE NON RIUSCIREBBERO A GOVERNARE UN CONDOMINIO, SONO RIUSCITI A FAR STAPPARE LO CHAMPAGNE AI BENETTON: LA VALUTAZIONE DELLA SOCIETÀ È UNA FOLLIA DI 11 MILIARDI. E IL TITOLO VOLA IN BORSA DEL 16,2%
IL DESTINO DELLA TV ITALIANA SI DECIDE DOMANI IN LUSSEMBURGO - LA SENTENZA CHE RISCHIA DI RIMESCOLARE LE CARTE È ATTESA PER DOMANI MATTINA, QUANDO I GIUDICI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL' UNIONE EUROPEA SI PRONUNCERANNO SUL RICORSO DI VIVENDI CONTRO LA NORMATIVA ITALIANA CHE NE HA BLOCCATO LA SCALATA IN MEDIASET
“TORRE, ABBIAMO APPENA PASSATO UN TIPO CON UNO ZAINO-JET” - VIDEO: UN UOMO MUNITO DI JET-PACK SFIORA DUE AEREI DI LINEAA A MILLE METRI DI ALTITUDINE, A LOS ANGELES - LA REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI DEI PILOTI: “È SUL LATO SINISTRO, FORSE 300 IARDE LA NOSTRA ALTITUDINE”. A UN CERTO PUNTO UNA VOCE CHIOSA: “SUCCEDE SOLO A L.A.” – L'FBI HA APERTO UN'INDAGINE
IERI, MOGGI E DOMANI: "SARRI? NON VESTIVA IL BIANCONERO. SE PARLI A RONALDO SENZA AVER MAI VINTO NIENTE FAI FATICA. PIRLO? UNA SCOMMESSA A METÀ. PERÒ DEVE VINCERE. CONTE? PARLA TROPPO. LE SCONFITTE NON POSSONO ESSERE SEMPRE DEGLI ALTRI. MESSI? NON VERRÀ MAI IN ITALIA. IL PARAGONE CON MARADONA? NON REGGE - IBRAHIMOVIC? “PER ME È COME UN FIGLIO. QUANDO GLI HO COMPRATO IL PRIMO PAIO DI SCARPE ALLA JUVE…”
CAFONALINO DEI DUE MONDI – IL PREMIO CARLA FENDI CONSEGNATO A SPOLETO ALL’INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL CORONAVIRUS – IL RICONOSCIMENTO AL TERMINE DEL CONCERTO CON CUI RICCARDO MUTI HA CONCLUSO IL FESTIVAL - A FARE GLI ONORI DI CASA MARIA TERESA VENTURINA FENDI: TRA IL PUBBLICO, MARIA ROSARIA OMAGGIO E MARCO TONELLI, OLTRE AL DIRETTORE ARTISTICO USCENTE GIORGIO FERRARA E ALLA NUOVA DIRETTRICE MONIQUE VEAUTE CHE GUIDERA' LA MANIFESTAZIONE PER I PROSSIMI 5 ANNI...
TERRAPIATTISTI IN ALTO MARE – L’ODISSEA SICILIANA DI DUE SVALVOLATI VENEZIANI CHE IN PIENO LOCKDOWN HANNO PROVATO AD ARRIVARE A LAMPEDUSA PER CONSTATARE CON I PROPRIO OCCHI LA "FINIS TERRAE": MA GLI SCEMI DA TERMINI IMERESE SBAGLIANO ROTTA (USANDO UNA BUSSOLA, BANDITA DALLE LORO TEORIE) E ARRIVANO STREMATI A USTICA – RINTRACCIATI DALLE AUTORITA MARITTIME, FUGGONO DALLA QUARANTENA, PRENDONO IL LARGO, MA…
“LA MASCHERINA VA PORTATA IL PIÙ POSSIBILE ANCHE IN CLASSE” - IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI FILIPPO ANELLI NON È CONVINTO DALLE DECISIONI DEL GOVERNO SULLA SCUOLA: “SAREBBE UTILE FORNIRE GLI ISTITUTI TERMOSCANNER PER SGRAVARE LE FAMIGLIE. E SUI MEZZI PUBBLICI VA GARANTITO IL DISTANZIAMENTO” - “SERVE UNA GRANDE OPERAZIONE DI SPIEGAZIONE. SE SI FOSSE FATTO PRIMA UN DISCORSO DEL GENERE NON CI TROVEREMMO IN DIFFICOLTÀ…”