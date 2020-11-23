Giacomo Urtis: non scopo da...
DOGE FLASH! - TERMINERA' STASERA TRUCIDISSIMA PARTECIPAZIONE AL ''GF VIP'' DI GIACOMINA URTIS (''NON SCOPO DA MAGGIO'' - VIDEO). IL CHIRURGO DELLE STAR ENTRATO UNA SETTIMANA FA AVEVA SOLO IL RUOLO DEL PROVOCATORE, VISTO CHE STA VIVENDO ANCHE UN DISPENDIOSO PERCORSO DI TRANSIZIONE DALLA "DUOMO-SESSUALITÀ'' ALL'ERMAFRODITISMO. USCIRA' PER FAVORIRE L'INGRESSO DEL TESTOSTERONICO MALGY. ZORZI, GIACOMINA E MALGIOGLIO TUTTI ASSIEME ERA TROPPO ANCHE PER LA INSAZIABILE ALFONSINA LA PAZZA!-
A FRANCESCHINI FISCHIERANNO LE ORECCHIE – JONAS KAUFMANN: “PER LA MUSICA QUESTA PANDEMIA È STATA PEGGIO DI UNA GUERRA. DURANTE IL CONFLITTO ALMENO I TEATRI ERANO RIMASTI APERTI, IN RISPOSTA AL BISOGNO DELLA GENTE DI DISTRARSI. DEL RESTO, TANTA MUSICA NON È FORSE STATA CREATA ANCHE PER QUESTO MOTIVO?” - IL TENORE SARÀ IL PROTAGONISTA DEL CONCERTO DI SANT’AMBROGIO ALLA SCALA – “IL MONDO DELL'OPERA AVEVA DEI PROBLEMI MA ORA SIAMO ARRIVATI AL PUNTO PIÙ BASSO DI UNA CRISI GIÀ IN CORSO - UN TEATRO COME LA SCALA SOPRAVVIVERÀ. A MORIRE SARANNO LE…” - VIDEO
CHE CI FACEVANO NETANYAHU, BIN SALMAN E MIKE POMPEO INSIEME A NEOM, LA “CITTÀ DEL FUTURO” DI "MBS"? - I SAUDITI E GLI ISRAELIANI SONO PREOCCUPATI DALL’ARRIVO ALLA CASA BIANCA DI BIDEN, CHE HA GIÀ DETTO CHE VUOLE USARE LA DIPLOMAZIA CON L’IRAN E CHE NON TOLLERERÀ VIOLAZIONI DI DIRITTI UMANI DA PARTE DI RIAD. "BIBI" E IL PRINCIPE EREDITARIO SAUDITA HANNO BISOGNO L’UNO DELL’ALTRO…
LA CAROTINA DEI BENETTON – I MAGLIARI DI PONZANO ACCETTANO IL NUOVO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E NOMINANO PRESIDENTE DELLA HOLDING EDIZIONE ENRICO LAGHI, BEN INTRODOTTO E GRADITO AL GOVERNO IN QUANTO GIÀ COMMISSARIO DI ALITALIA E ILVA - FUORI MION, UOMO DI FIDUCIA DA TRENT’ANNI COMPROMESSO DALLE INTERCETTAZIONI IN CUI AMMETTEVA: ''LE MANUTENZIONI LE ABBIAMO FATTE IN CALARE, GILBERTO E I BENETTON ERANO CONTENTI PERCHÉ COSÌ DISTRIBUIVAMO GLI UTILI''
TOR DI VALLE DI LACRIME – LA ROMA FA RETROMARCIA: IL MILIARDO DI EURO NECESSARIO A PORTARE A TERMINE L'OPERAZIONE STADIO AL MOMENTO NON C'È. LA SCOMMESSA SUI TERRENI (PER ORA PIGNORATI) DI TOR DI VALLE NON STUZZICA NESSUNO. NEMMENO JP MORGAN CHE HA SCONSIGLIATO FRIEDKIN DI IMBARCARSI NELL’IMPRESA. LE ALTERNATIVE: IL FLAMINIO CON CDP E I TERRENI DEI CALTAGIRONE, TRA TOR VERGATA E FIUMICINO…
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”
COLPI BASSETTI: “LA PETIZIONE DEI COLLEGHI CONTRO LA MIA NOMINA? IL MONDO È PIENO DI INVIDIOSI, E QUINDI CHE ROSICHINO…” - L’INFETTIVOLOGO DI GENOVA A “UN GIORNO DA PECORA: “SALVINI DICE COSE SENSATE, MA SULLO STESSO PIANO METTO BOCCIA E ZAMPA. ZINGARETTI HA FATTO DICHIARAZIONI CHE NON CONDIVIDO, COME…” - “IL SESSO FA BENE ALLA PSICHE. BISOGNA EVITARE L’IPOCRISIA, QUANDO SI È PARTNER STABILI DIVENTA DIFFICILE PENSARE DI DIRE ALLA GENTE DI FARE L’AMORE CON LA MASCHERINA”