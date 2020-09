4 set 2020 13:46

DOGE FLASH! - TRIS DI DONNE NEL MATTINO DI RADIO CAPITAL. LINUS TINGE DI ROSA IL PALINSESTO. ALLE 9.00 SELVAGGIA LUCARELLI, ALLE 10.00 DARIA BIGNARDI (COME ANTICIPATO DA GIUSEPPE CANDELA), UN'ORA PIÙ TARDI ARRIVA BENEDETTA PARODI, COME AVEVA RIVELATO DANDOLO SU ''OGGI''. LA PARODINA ESORDISCE IN RADIO E IL SUO NON SARÀ UN PROGRAMMA CULINARIO…