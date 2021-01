LA DOLCE EMMA È IN DOLCE ATTESA – EMMA STONE È INCINTA DEL PRIMO FIGLIO CON IL MARITO, IL COMICO DEL SATURDAY NIGHT LIVE DAVE MCCARY. I DUE SI SONO SPOSATI IN GRAN SEGRETO L’ANNO SCORSO – NON C’È STATO ANCORA L’ANNUNCIO UFFICIALE MA LE FOTO PUBBLICATE DAL “DAILY MAIL” SONO INEQUIVOCABILI

Da www.leggo.it

emma stone con pancione 3

Emma Stone è in dolce attesa. L'attrice di 'La La Land', 32 anni, è incinta del primo figlio con il marito, il comico, autore e regista (Saturday Night Live, SNL) Dave McCary. L'indiscrezione della gravidanza, poi confermata anche da altri media, è stata data dal Daily Mail, il quale ha pubblicato una foto in cui si vede la Stone passeggiare con un'amica a Los Angeles mentre si accarezza l'addome, un'immagine che non lascia spazio a dubbi.

La Stone e McCarty si sono sposati segretamente l'anno scorso mentre avevano annunciato il loro fidanzamento nel 2019. La coppia si frequenta dal 2017. Si sono conosciuti alla fine del 2016 sul set di SNL.

Nata in Arizona, l'attrice, nonostante la giovane età, ha già nel suo palmarès un premio Oscar per la sua interpretazione nel film 'La La Land' accanto a Ryan Gosling e altre due nomination come miglior attrice non protagonista per 'Birdman' e 'La favorita'.

