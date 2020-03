DA DOMANI “FORUM” ANDRÀ IN ONDA SENZA PUBBLICO IN STUDIO, COME TUTTI I PROGRAMMI DELLA TV ITALIANA A SEGUITO DEL DECRETO DEL GOVERNO CHE IMPONE MISURE RESTRITTIVE PER CONTENERE LA PROPAGAZIONE DEL CORONAVIRUS - SI ALTERNERANNO QUATTRO OPINIONISTI, CHE HANNO FATTO PARTE DEL PUBBLICO STORICO DEL PROGRAMMA, SEDUTI IN STUDIO A GRANDE DISTANZA L'UNO DALL'ALTRO… - A GESTIRE I SOCIAL DELLA TRASMISSIONE CI SARA' LA START UP DI FRANCESCA VERDINI...

Da https://www.tvblog.it/

barbara palombelli

Da lunedì Forum andrà in onda in diretta su Canale 5 senza pubblico in studio, come tutti i programmi della televisione italiana a seguito dell'ormai noto decreto governativo che impone misure restrittive al fine di contenere la propagazione del Coronavirus, che ormai si sta allargando a tutto il territorio nazionale.

Forum, il cui pubblico è parte integrante della trasmissione, non rinuncia però alle opinioni della gente e da lunedì lo farà osservando scrupolosamente le direttive volute dal nostro governo. In particolare, secondo quanto apprende TvBlog, si è deciso di alternare quattro opinionisti che hanno fatto parte del pubblico storico del programma, seduti in studio a grande distanza l'uno dall'altro.

FORUM SENZA PUBBLICO IN STUDIO

Non solo, Forum aprirà quotidianamente delle finestre, rigorosamente in diretta, con le zone più colpite da questa emergenza sanitaria, le cosiddette "zone rosse", con le persone che potranno intervenire via Skype nel corso della trasmissione, commentando i casi che verranno discussi e trattati all'interno del programma diretto e condotto da Barbara Palombelli, oltre che ovviamente raccontare la loro vita in quarantena, bloccati nelle loro case.

Non solo, verranno potenziati i contenuti web della trasmissione, per dare ancora maggior voce al mondo dei social, dove da dietro le quinte per questo particolare segmento del programma, darà una mano la startup di Francesca Verdini, contattata dalla Corima, la società che produce Forum, per creare una maggiore presenza della trasmissione nel mondo del web, che servirà ad integrare la mancanza del pubblico in studio.