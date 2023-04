UNA DOMENICA AL BACIO PER GIORGIA MELONI - “CHI” PIZZICA LA PREMIER CON BERRETTO E OCCHIALI SCURI CHE TRASCORRE QUALCHE ORA DI RELAX FACENDO SHOPPING A ROMA IN UN CENTRO COMMERCIALE SULLA LAURENTINA CON ANDREA GIAMBRUNO E LA LORO FIGLIA GINEVRA – IL BACIO APPASSIONATO CON IL COMPAGNO SULLA SCALA MOBILE…

Anticipazione da “Chi”

GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO IN UN CENTRO COMMERCIALE SULLA LAURENTINA A ROMA

“Chi” in edicola questa settimana pubblica il servizio esclusivo sulla giornata di shopping con la famiglia della premier Giorgia Meloni. Berretto di lana e occhiali neri per passare inosservata, la nostra presidente del Consiglio si è regalata una domenica di relax in un centro commerciale sulla Laurentina in compagnia del compagno, il giornalista Andrea Giambruno, e della loro figlia Ginevra.

Tra negozi di giocattoli per la bambina, soste in store beauty e di moda (sempre dai piccoli prezzi) per lei e teneri baci di coppia scambiati sulle scale mobili, per un giorno l'agenda della Meloni era dedicata esclusivamente ai propri cari, mostrandola in una veste di “normale” felicità come mamma e come donna innamorata.

GIORGIA MELONI, ANDREA GIAMBRUNO E LA FIGLIA GINEVRA IN UN CENTRO COMMERCIALE SULLA LAURENTINA A ROMA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO IN UN CENTRO COMMERCIALE SULLA LAURENTINA A ROMA