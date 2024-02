DONNE CHE DANNO FUOCO AI MARITI – A NEMBRO, VICINO BERGAMO, CLARISSA DA COSTA, BRASILIANA 39ENNE, HA AGGREDITO IL COMPAGNO ALESSANDRO RUGGERI, CON UN TRINCIAPOLLI E POI AL TERMINE DI UNA LITE GLI HA DATO FUOCO. LUI È RIUSCITO A SPEGNERE LE FIAMME GETTANDOSI NELLA DOCCIA, MA HA USTIONI DI SECONDO GRADO SUL 30% DEL CORPO – LEI È STATA ARRESTATA PER TENTATO OMICIDIO, I VICINI: “DISCUTEVANO SEMPRE. PIÙ DI UNA VOLTA, SENTENDOLI URLARE, AVEVAMO CHIAMATO I CARABINIERI" - LA LITE DAVANTI ALLA BIMBA DEGENERATA PER VIA DELL'ALCOL...

Federico Rota per bergamo.corriere.it - Estratti

«Prima o poi qualcosa doveva succedere». Questo stesso pensiero è condiviso da due dirimpettai dell’appartamento di Nembro in cui, nella serata di venerdì (2 febbraio 2024), Clarissa Da Costa ha aggredito il compagno Alessandro Ruggeri, dandogli fuoco al termine di una lite. Lui è riuscito a spegnere le fiamme gettandosi nella doccia, ma ha ustioni di secondo grado sul 30% del corpo.

È ricoverato in prognosi riservata al Papa Giovanni per il rischio di infezioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Lei è stata arrestata per tentato omicidio, comunque, per le potenziali conseguenze del suo gesto. «Discutevano praticamente sempre — riferiscono i vicini —. Più di una volta, sentendoli urlare, avevamo chiamato i carabinieri. In passato però non c’erano stati episodi così gravi». Quelle stesse grida si sono sentite venerdì attorno alle 22.30: «Poco dopo le urla ho sentito le sirene e visto i vigili del fuoco. Sono arrivati anche i carabinieri, ma la situazione si è calmata in breve tempo».

Da Costa, 38 anni, è di origini brasiliane.

(...)

A far degenerare la lite potrebbero aver contribuito le condizioni della donna, probabilmente alterata dall’alcol. «Buttavano cesti interi di bottiglie, bevevano e discutevano tra loro — racconta un dirimpettaio, che non è a conoscenza di liti con altri vicini —. Lui lo incontravo qualche volta la mattina quando tornavo dal turno di lavoro, credo che avesse qualche impiego saltuario. Lei, invece, non credo lavorasse».

(...)

La sera, la lite è degenerata perché pare che lei fosse arrabbiata per il ritardo del compagno nel rincasare: lo avrebbe prima minacciato con un trinciapolli, poi con due coltelli. Lui le avrebbe messo le mani al collo. A dividerli sarebbero stati gli amici. Quando sembrava che la coppia si fosse calmata, uno degli amici è uscito per mangiare un kebab.

Ma Ruggeri si è spostato in camera da letto e lei — secondo una prima ricostruzione — l’ha raggiunto e gli ha buttato addosso dell’alcol, dandogli fuoco ad un fianco, poi è scappata a piedi nudi. A riaccompagnarla a casa, dove nel frattempo erano arrivati i carabinieri, è stato l’amico di ritorno dal kebabbaro. Ora è in carcere, come disposto dal pm Giancarlo Mancusi. È assistita dall’avvocato Marco Braga, domani è fissato l’interrogatorio di convalida.

