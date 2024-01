Alberto Dandolo per Dagospia

vera gemma

L'affare si ingrossa! Dopo la anticipazione di Oggi ripresa da Dagospia e divenuta virale in rete sulla nuova, inquietante, storia d' amore tra Vera Gemma e Gué Pequeno si stanno aggiungendo nuovi dettagli e colpi di scena.

Il settimanale Oggi in edicola da' intanto dettagli precisi dell'incontro ad alto tasso porcino tra l' attrice e il rapper :

"È scoppiata la passione tra il rapper Gué Pequeno e Vera Gemma! Dopo un lungo corteggiamento online ad alta "temperatura", il cantante e l'attrice hanno consumato la bruciate passione in quel di Milano.

GUE PEQUENO

Dopo una cena a lume di candela al costosissimo ristorante giapponese Osaka, i due piccioncini avrebbero trascorso la notte nel loft meneghino del cantante. Gue' è stato ammaliato da Vera oltre che per la sua avvenenza anche perché grandissimo fan di suo padre Giuliano. Forse non tutti sanno che a Cologno Monzese gira inoltre voce che Vera Gemma possa essere nella rosa dei candidati a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione de L'isola dei famosi. "

Ma qualcosa forse è andata storta. Gué Pequeno infatti dopo l'uscita della notizia è schizzato a Sankt Moritz con il suo amatissimo e bonissimo autista preferendolo alla Gemma. Quest'ultima forse per delusione o forse per ripicca ieri sera ha postato sui suoi social una sua foto ad alto tasso erotico taggando e mettendo in sottofondo una canzone di Marracash. Una provocazione che non è passata inosservata al mondo trap e rap del bel Paese. Tutti scrivono : " Vera non merita Gué e fa bene a filtrare con il suo amico-nemico Marracash". Intanto poteva mai mancare in questa trucida e mitologica storia Furbizio Corona? Ovviamente no.

gue pequeno e marracash

L'ex marito di Nina Moric ha infatti dichiarato suoi social: "ma che si è fumato Pequeno per stare con Vera Gemna? ". Pronta la risposta privata dell'attrice a Furbizio che però ha registrato il suo audio e lo ha ovviamente pubblicato, tutto . Frase epica di Vera Gemma a Furbizio Corona : " ricordati che io sono una vera gnocca, ammesso che a te la gnocca ti piaccia".

vera gemma nelle stories di vasco

marracash fabrizio corona

