Ivan Rota per Dagospia

"Federica Pellegrini? ne ho viste di più belle". Un utente ha commentato l'ultimo scatto postato su Instagram dalla Divina che dovrebbe partorire tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. La replica della ex nuotatrice è stracult. "E quindi? Mica mi sono iscritta a Miss Italia"

Piqué avrebbe iniziato ad uscire con Clara Chia Marti, sua attuale compagna, proprio mentre Shakira era in dolce attesa. La cantante colombiana non sarebbe riuscita a portare a termine la sua terza gravidanza per via di un'infezione batterica, la toxoplasmosi.

A Che Tempo che Fa, Ornella Vanoni racconta quello che le disse Gianni Versace: “Io vesto le zoccole, se vuoi vestirti da monaca vai da Romeo Gigli.” Fabio Fazio si é scusato con Romeo Gigli.

Fiorello a Viva Rai Due ha detto che il cardinale Becciu sará ospite a Porta a Porta da Bruno Vespa e aggiunge: “Sai, tra colleghi.” E poi strimpellando la chitarra acustica: “Da piccolo mi chiamavano Segovia.”

Marco Mengoni come regalo di Natale di una ditta per i dipendenti. Fiorello commenta: “É intervenuto il Codacons. Lui comunque si traveste da Pandoro Balocco.”

Elettra Lamborghini a Verissimo: “Mi sono molto informata sul tema delle adozioni e ci sono molte cose che non vanno. Ci sono coppie che attendono anche 10 anni e poi a 40 anni diventa più complicato adottare. Quindi si aspetta così tanto tempo per nulla? Sono pronta, ne ho parlato anche con mio marito, lui mi ama ed è d’accordo”. E sul marito Afrojack ha commentato: "È una persona d’oro, sono riuscita a beccare la stessa persona che è identico a me, lui è me al maschile, è la stessa anima, a volte lo guardo e mi sembra di rivedermi, infatti lo tratto bene, perché lui è una persona buona. Se c’è una persona che vi vuole bene godetevela".

La gieffina Anita Olivieri a Beatrice Luzzi: “Impara a non buttarti sugli uomini. Io ho una storia di 10 anni alle spalle, non sono entrata a fidanzarmi e a fare dinamiche come te. Gira un altro film Beatrice e “fermate”. Giuseppe, Vittorio, poi qual è il prossimo? A me non serve una casa di ragazzi“. Inascoltabile.

Da alcuni giorni Stefano De Martino è stato oggetto delle accuse di Belen Rodriguez, che ha raccontato i dodici tradimenti dell'ex a Domenica In. Il ballerino e conduttore ci ricasca di nuovo dopo essere stato avvistato con una donna con cui era giá stato paparazzato, Gilda D’ Ambrosio.

A Bradley Cooper per 'Maestro' è stato assegnato il Capri Visionary Awards della 28esima edizione di Capri, Hollywood - The International Film festival . Il 30 dicembre sull'isola azzurra proiezione speciale del biopic su Leonard Bernstein che punta ad essere protagonista agli Oscar 2024. A Greta Gerwig e Micaela Ramazzotti il Premio Capri Wertmuller. Per Barbie e Felicità nel nome della grande regista.

Gabriele Lazzaro, che nella soap Vivere interpretava il barista Paolo difende Beatrice Luzzi: "Lei non ha mai peccato di divismo. Lasciare il set fu una sua scelta: era stanca di camminare per strada e sentirsi rivolgere critiche da chi scambiava la persona con il personaggio che interpretava. Eva Bonelli era una delle grandi protagoniste della soap. Lasció tutto nel clou della sua carriera: era una donna bellissima, con un personaggio esploso a quel livello e decise di rinunciare a tanti soldi, facendo una scelta molto coraggiosa. Questo ti fa capire com’è davvero Beatrice".

Dopo le critiche ricevute dalla comunità Lgbtq+ per alcune dichiarazioni su Giorgia Meloni ritenute inopportune, Arisa ci ricasca. Ha pubblicato il video dell'intervento della ministra Roccella ad Atreju, in cui diceva che "l'ideologia gender è il nuovo patriarcato", aggiungendo degli applausi. Web in rivolta. Lei si è scusata dicendo che gli applausi erano ironici.

Perché é saltata la puntata di stasera del Grande Fratello? Al suo posto andrà in onda la semifinale di Io canto generation. Il talent show condotto da Gerry Scotti viene anticipato perché mercoledì sera (data della normale messa in onda) su Canale 5 andrà in onda Inter-Bologna di Coppa Italia.

