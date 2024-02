Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

Lo abbiamo scritto nei giorni scorsi: prevedere adesso chi condurrà Sanremo 2025 è quasi impossibile. Servirà del tempo per le troppe variabili impazzite che incideranno sulla scelta del direttore artistico e conduttore della prossima edizione. Dalle Europee all'arrivo del nuovo Ad, dal nuovo Presidente ai componenti del Cda Rai e di conseguenza al balletto delle poltrone dei direttori.

Con Sergio si andrebbe in una direzione, con Rossi in un'altra. E non c'è da escludere che alla fine al loro posto la spunti un terzo nome. Le soluzioni interne guardano a Carlo Conti (democristiano e non divisivo) e Antonella Clerici, Milly Carlucci ha l'esperienza per provarci, Cattelan una suggestione che paga il peso di una minore notorietà sulla generalista.

Scalpita De Martino, Bonolis sogna un ritorno ma anche in questo caso servono diversi incastri per l'operazione Rai. Chi si prenderà carico di un evento così importante dopo record musicali e televisivi così inattesi?

Ecco perché c'è non esclude i nomi di alcuni cantanti da Laura Pausini magari con Paola Cortellesi, da Gigi D'Alessio fino ad Albano, nomi ben visti a destra. Qui però ricomincerebbe il tormentone "conflitti di interesse" tra musica, gara, società ecc. Un tentativo "formale" per il sesto Amadeus sarà fatto, per rispetto verso il suo lavoro, dopo il no inizieranno le "consultazioni".

Roberto Sergio però non ha nessuna intenzione di mollare il duo delle meraviglie Amadeus&Fiorello e vorrebbe riportarli insieme su Rai1 il prossimo autunno con un grande show. Lavori in corso. Ci riuscirà?

IL CASO TRAVOLTA, FRATELLI D'ITALIA E LA "GUERRA" TRA SERGIO E ROSSI

Se per la stampa italiana il caso John Travolta è stata sola la prima polemica utile, la politica ci si è fiondata per giocare una partita ben più importante. Il successo di "Sanremo 2024" rafforza l'amministratore delegato Roberto Sergio. Forse non a caso Fratelli d'Italia ha sparato contro il Festival per "indebolirlo" e favorire l'ascesa del suo uomo, il direttore generale Giampaolo Rossi. Pronto con questa narrazione: "Ok i record di Amadeus, ma serve ordine".

TAYLOR SWIFT A SANREMO 2024? UN TENTATIVO ERA STATO FATTO

È la star del momento. Chi non ha sognato e avrebbe voluto Taylor Swift vedere sul palco dell'Ariston? Tutti, compreso Amadeus e la Rai. Il pensierino è rimasto tale dopo aver appreso il cachet astronomico e milionario della star.

ECCO QUANTO COSTA IL BIGLIETTO DELLA FINALE

Sui biglietti per accedere all'Ariston si è molto scritto e polemizzato. D'Altronde il teatro è davvero molto piccolo e i posti sono ridotti. I signori e le signore che questa sera per il gran finale siederanno in platea avranno sborsato ben 730 euro, in galleria il prezzo è molto più basso (come la visuale) 360 euro.

DOPO SANREMO AI JALISSE CI PENSA CARLO CONTI

I Jalisse, dopo l'ennesima esclusione per partecipare come big in gara, sono tornati al teatro Ariston a sorpresa. Grazie a Fiorello, solo come ospiti e a tarda ora. Ma dopo 27 anni si è (quasi) chiuso un cerchio. Sabato prossimo il duo sarà "ripescato" da Carlo Conti che tornerà su Rai1 dal 17 febbraio con due puntate speciali di Tale e Quale dedicate proprio al Festival di Sanremo.

DI COSA PARLAVANO A COLAZIONE IL SOTTOSEGRETARIO MAZZI E FERDINANDO SALZANO?

Di cosa parlano sottovoce durante la loro lunga colazione all'Hotel Globo il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e il manager Ferdinando Salzano che con la sua Friends&Partners ha in mano buona parte della musica italiana?

CHE FINE HA FATTO MANUEL FRANJO? È PRONTO PER ONLYFANS

A vestire i panni del famoso ballerino Manuel Franjo sul palco dell'Ariston c'era lo showman Rosario Fiorello che ha affiancato per l'occasione Lorella Cuccarini. Ma che fine ha fatto il ballerino che faceva impazzire tutte le fan? Il suo profilo Instagram, per le ragazzine ora diventate signore in età avanzata, è pieno di foto hot. Pronto per OnlyFans.

DI SOTTO-BOSCO E DI RIVIERA

1) Veronica Maya è sbarcata a Sanremo qualche giorno fa ma all'Ariston di lei nemmeno l'ombra. La conduttrice campana, orfana di un programma tutto suo, si è dovuta accontentare di condurre alcuni talk a Casa Sanremo. Nell'ultimo dibattito l'ospite d'onore era l'ex gieffino e socialite Alberto De Pisis.

2) Si chiama Luna, è nata a Napoli ed è venuta al mondo sotto il segno del Festival di Sanremo, proprio durante la sigla d'inizio di questa 74° edizione della kermesse canora. Luna è la prima nipote dei cantanti Eugenio Bennato e Pietra Montecorvino. La loro amata Carola ha donato una gioia immensa ai nonni e allo zio Edoardo.

3) Con "La Rondine" ha commosso tutti, con "La noia" ha sorpreso molti e potrebbe ottenere un posto sul podio. Angelina Mango, ex concorrente di Amici e figlia di Pino Mango e Laura Valente, ha una grandissima passione per lo yoga. Tutte le mattine pratica per rilassarsi e iniziare al meglio la giornata.

4) È il famoso fattore di "E' sempre mezzogiorno", lo show quotidiano di Antonella Clerici. Si chiama Alfio Bottaro e in Riviera ha riscosso molto successo, le signore lo hanno inseguito per strada per chiedergli un selfie. Ah signora mia, non ci sono più i vip di una volta.

1) L'influencer è sbarcata a Sanremo, per lei ha perso la testa un componente di seconda linea della famiglia reale di Monaco. La signorina è fidanzatissima, accetterà il suo invito a Montecarlo?

2) Le immagini molto hot di un big in gara hanno iniziato nuovamente a circolare tra gli addetti ai lavori dopo la sua partecipazione al Festival. Pare che lui non sia molto felice. Di chi stiamo parlando?

