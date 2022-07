DOPO AVERCI TORTURATO LE ORECCHIE, POTRA' FARSI CAUSA DA SOLO – VALERIO SCANU SI È LAUREATO IN GIURISPRUDENZA ALL’UNIVERSITÀ TELEMATICA “GIUSTINO FORTUNATO” DI BENEVENTO - IL VINCITORE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2010 HA INIZIATO A MANEGGIARE IL DIRITTO DOPO AVER RICEVUTO UNA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE: “MI PIACEREBBE ESERCITARE A ROMA..."

Valerio Scanu si è laureato in Giurisprudenza all’Università Giustino Fortunato di Benevento, con il massimo dei voti. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2010 ha festeggiato il suo traguardo da 100 e lode insieme ai suoi amici e alla famiglia alla quale oggi dedica il suo successo: “A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me”, ha scritto a corredo dello scatto con la corona di alloro.

Il processo per diffamazione nel 2018

Solo pochi mesi prima Scanu aveva comunicato ai suoi fan di aver intrapreso un percorso di studi in legge e di essere prossimo alla laurea. In un’intervista rilasciata a Roma Today, aveva raccontato il motivo che lo aveva spinto a voler studiare, ovvero la denuncia per diffamazione che lo ha coinvolto nel 2018.

“Alla fine si è chiusa con un’archiviazione perché è stato dimostrato che quanto avevo sostenuto poteva essere considerato polemico, ma non diffamatorio”, ha chiarito. “Però a quel punto sono nati in me la curiosità e il desiderio di capire sino a che punto avrei potuto spingermi in ambito legale e ho iniziato a studiare”, ha spiegato Scanu che con la pandemia ha iniziato a seguire le lezioni a distanza, in via telematica.

La laurea dedicata al padre scomparso

In questa giornata di traguardi Scanu ha dedicato un pensiero speciale a suo padre morto proprio durante la pandemia. Un periodo difficile e doloroso che nonostante tutto il cantante è riuscito ad affrontare nel migliore dei modi, pensando che il padre sarebbe stato orgoglioso di lui.

La musica continua ad essere la componente principale della sua vita, ma non nasconde che in un futuro prossimo gli piacerebbe mantenere parallelamente l’attività di avvocato: “Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma. In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in temi sociali, mi piacerebbe continuare a faro nelle vesti di avvocato”.

