DOPO LA COMBO DE LAURENTIIS-PRIMA DELLA SCALA, PATTI SMITH SI SENTE MALE ED E’ COSTRETTA AD ANNULLARE IL CONCERTO A BOLOGNA- DOPO IL MALORE, LA CANTANTE, CHE NEI GIORNI SCORSI ERA STATA AVVISTATA AL MARADONA CON AURELIONE E POI ALLA SCALA PER IL DON CARLO, È STATA PORTATA IN SERATA ALL’OSPEDALE MAGGIORE PER GLI ACCERTAMENTI DEL CASO. DA STABILIRE SE LA POETESSA DEL ROCK SARÀ IN GRADO DI ESIBIRSI DOMANI SERA AL TEATRO MALIBRAN DI VENEZIA O SE L’ULTIMO SHOW ITALIANO DEL TOUR RESTERÀ QUELLO AL DUOMO DI SIENA DI LUNEDÌ… - VIDEO

PATTI SMITH IN CONCERTO AL DUOMO DI SIENA

Luca Bortolotti per bologna.repubblica.it

patti smith de laurentiis

Apprensione per Patti Smith, che ha accusato un malore improvviso poco prima di esibirsi in un Teatro Duse tutto esaurito, martedì 12 dicembre. La storica cantautrice icona del rock anni ’70 si è sentita male nel tardo pomeriggio, prima di arrivare a teatro, dove si è dovuto cancellare all’ultimo minuto il concerto. Patti Smith è stata portata in serata all’ospedale Maggiore per gli accertamenti utili a capire cause e entità del malore: il Duse si stringe all’artista facendole «i migliori auguri di una prontissima guarigione».

Appresa la notizia, il teatro ha comunicato la cancellazione dello spettacolo attorno alle 19, quando ancora nessuno spettatore era arrivato in sala. In ogni caso non si potrà recuperare il concerto per mancanza di date disponibili nei prossimi giorni, così i biglietti già venduti saranno rimborsati: chi li ha comprati online su Vivaticket e Ticketone riceverà il ristoro in automatico, chi li aveva presi alla biglietteria del Duse dovrà fare domanda via mail entro domenica.

patti smith alla scala

Patti Smith era in questi giorni impegnata nel “A tour of italian days”, dieci concerti nel nostro paese di cui Bologna sarebbe dovuta essere la penultima tappa. Da stabilire se la poetessa del punk sarà in grado di esibirsi domani sera al teatro Malibran di Venezia o se l’ultimo show italiano del tour resterà quello al duomo di Siena di lunedì.

patti smith

(...)