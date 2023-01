DOPO LA DENUNCIA DI "LEGGO" RIPRESA DA "DAGOSPIA" E LA RIVOLTA CONTRO LE MULTE SENZA BOLLETTINO, IL CAMPIDOGLIO FA DIETROFRONT: “SI TORNA AL VECCHIO SISTEMA”. GLI AUTOMOBILISTI TROVERANNO SUL PARABREZZA ANCHE GLI ESTREMI PER PAGARE LE MULTE NELLE TABACCHERIE E UFFICI POSTALI - TIBERIO TIMPERI: “BENE AVER ASCOLTATO LE ISTANZE DEI CITTADINI. SE QUESTO È IL NUOVO CORSO BEN VENGA”

Estratto dell’articolo di Lorena Loiacono per leggo.it

Multe senza bollettino, dopo la rivolta a Roma il Comune fa dietrofront e si tornerà al vecchio, ahimé consolidato, sistema: quello degli estremi di pagamento lasciati dai vigili sul parabrezza dell'auto. Il nuovo metodo, come ha dettagliatamente spiegato Leggo, penalizza chi non ha computer e gli anziani. Tanto che gli automobilisti si sono messi in fila dai vigili per cercare di capire come pagare le multe.

La denuncia di Leggo

Dopo la denuncia di Leggo, dunque, il Campidoglio fa sapere che gli uffici tecnici sono al lavoro per fare in modo che oltre al Pav, il preavviso di violazione, gli automobilisti troveranno sul parabrezza anche gli estremi per pagare le multe direttamente nei tabaccai e negli uffici postali.

Ma c'è di più. Un’altra importante novità riguarda i tempi utili per poter pagare la multa in formato ridotto, con il 30% in meno: oggi sono solo cinque giorni, a breve diventeranno 10. Un passo in più da parte del Comune di Roma per venire incontro alle istanze dei cittadini giorno

Tiberio Timperi: «Bene aver ascoltato le istanze dei cittadini»

«Faccio i miei più sentiti complimenti al sindaco Roberto Gualtieri e al Comandante dei vigili di Roma Ugo Angeloni per aver dimostrato di non essere sordi alle istanze dei cittadini. Se questo è il nuovo corso ben venga»

