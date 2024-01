DOPO IL DOC NETFLIX, ARRIVA IL LIBRO DI ILARY BLASI (MANCA SOLO L’ALBUM DI CANZONI) – IL VOLUME, EDITO DA MONDADORI, SI CHIAMA “CHE STUPIDA. LA MIA VERITÀ” E USCIRÀ A FINE MESE – QUALI PRALINE DI VELENO RISERVERÀ, QUESTA VOLTA, LA “SCIO’-GIRL” A TOTTI?” – NEL LIBRO SCRIVE: “AI PRIMI DI NOVEMBRE MI ADDORMENTAI TRA LE BRACCIA DI FRANCESCO, LA MATTINA DOPO MI SVEGLIAI CON UNO CHE GLI ASSOMIGLIAVA MOLTO, MA NON ERA LUI. SCHIVO, DISTANTE..."

Ilary Blasi regala l'ennesimo colpo di scena. La conduttrice Mediaset ha annunciato sui social network l'uscita del suo libro autobiografico dal titolo 'Che stupida'. "Gli amici mi chiamano “Ice Princess”, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro. - ha scritto su Instagram –

La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì. 'Che stupida' è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso".

“Ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco, la mattina dopo mi svegliai con uno che gli assomigliava molto, ma non era lui. Schivo, distante, assente, in cerca di pretesti per uscire: una cena con gli amici, una partita a carte o a calcetto, il padel…”, scrive Ilary Blasi nel suo libro. In queste pagine intense e sincere, la presentatrice si mette a nudo raccontando ombre e luci della sua favola d’amore.

Il corteggiamento serrato, la passione travolgente, le nozze in diretta tv come una casata reale. La famiglia che si allarga con la nascita di Cristian, Chanel e Isabel. Il sofferto addio al calcio di Francesco e, quando finalmente ci sarebbe più tempo per stare insieme, l’improvviso e incomprensibile allontanarsi di lui. La sua freddezza, i silenzi, i dubbi, le bugie, fino alla scoperta del tradimento con un’altra donna e la separazione. […] Il libro di Ilary Blasi uscirà il prossimo 30 gennaio al prezzo di 19 euro.

