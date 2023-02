VIDEO: BARBARA D'URSO TORNA IN TEATRO CON TAXI A DUE PIAZZE

DAGONOTA

barbara d'urso taxi a 2 piazze a teatro.

Che cosa si prova a diventare una gallina lessa, una lingua in salmì, uno zampetto con mostarda? Dopo fiori e onori, salamelecchi e aggettivi lecca-lecca, dopo fiumi di inchiostro versati, dopo infuocati entusiasmi, si riesce davvero a scendere nel purgatorio della celebrità, finire prima del tempo giù dalla carriera, sbattuti in un “cono d’ombra”, in un "carrello di bolliti misti"?

Altro che guida rossa e "fiato alle trombe!". Ogni giorno, s'ode uno "squillo di tomba". Ogni giorno, c'è un personaggio che non spegne in tempo il gas, non controlla il grado di cottura e si spappola. Un lesso spaventoso, di spaventoso insuccesso. In televisione, ormai, i "bolliti" li danno come resto. Comunque, cari bolliti misti, non disperate. A volte, la gallina lessa fa buon brodo.

Giuseppe Candela per Dagospia

barbara d'urso taxi a 2 piazze

E quando le cose in tv vanno male c'è chi annuncia l'uscita di un libro, chi scopre la forza comunicativa di un podcast, chi si affida alla passione improvvisa per la radio, chi annuncia un matrimonio, chi punta sull'impegno teatrale.

Quei cattivoni di Mediaset hanno messo ai margini il suo fu volto di punta: Barbara D'Urso. Chiusa "Domenica Live", cancellato "Live-Non è la D'Urso", persa anche "La Pupa e il Secchione", affidata a Enrico Papi, e con il solo impegno di "Pomeriggio 5", contenitore pomeridiano battuto quotidianamente da "La Vita in Diretta".

Così Carmelita ha scelto una strada diversa per il riscatto, nei giorni scorsi ha esultato sui social per il successo della prima teatrale di "Taxi a due piazze". Lo spettacolo diretto da Chiara Noschese con Barbarella, appunto nei panni della protagonista, in compagnia di Franco Oppini, Gianpaolo Gambi e Rosalia Porcaro.

barbara d'urso taxi a 2 piazze tv sorrisi e canzoni

"E finalmente è arrivato il momento dopo 15 anni! 1500 persone per il mio debutto. Molti amici invitati come accade nelle Prime. E tantissimi dico tantissimi spettatori che hanno deciso di essere lì ieri sera a vedere lo spettacolo. Sacrificio passione ed amore. Ma tutto ieri sera mi è tornato meravigliosamente indietro. Grazie, col cuore", ha esultato sul suo profilo Instagram.

Finalmente una nuova carriera, una strada spianata, una grande alternativa. La rivincita su Mediaset: mi avete messa che ai margini? Io punto all'Oscar!

Ma è tutto oro quello che luccica? Per niente. Al primo sold out teatrale (il Nazionale di Milano prevede 1400 posti) hanno contribuito tutti i volti del sottobosco colognino in prima fila ma anche la splendida iniziativa di San Valentino: una promo con biglietto al 50%.

barbara d'urso taxi a 2 piazze a teatro

Ahinoi, manca il pubblico, mancano le date. Quelle milanesi erano state annunciate in pompa magna: dal 14 febbraio all'8 marzo. Rese note sui social proprio dal Teatro Nazionale. Ma qualcosa deve essere andato storto. "I seguenti spettacoli in programma a Milano, Teatro Nazionale CheBanca, sono stati annullati: 15, 16, 21, 22, 23, 28 febbraio e dall'1 all'8 marzo", fa sapere Ticketone. Delle venti date previste ne sono state tagliate all'improvviso ben tredici.

comunicazione ticketone

Oltre alla prima restano dunque solo sei date nella città meneghina: 17, 18, 19, 24, 25 e 26 febbraio. Nessuna sold out, nemmeno quella di questa sera. "Ci sono tanti posti, sono state tagliate molte repliche", conferma il centralino del teatro a una semplice richiesta di posti disponibili. "Immagino per impegni televisivi", aggiungono con grande ingenuità. Inesistenti, oltre Pomeriggio 5.

La produzione dello spettacolo a Dagospia fa sapere che la cancellazione delle date non è dovuta a un flop numerico ma alla volontà di preservare la protagonista, impegnata quotidianamente con Pomeriggio 5, concentrando le date solo nel week end. Con la promessa di fare ritorno a Milano l'anno prossimo. Flop numerico o tutela della fu wonder woman di Cologno? Fate vobis.

