Alberto Dandolo per Oggi

VITTORIO SGARBI CORRE IN SOCCORSO DEL SUO AMICO MORGAN

Morgan è nell'occhio del ciclone per aver offeso a suon di epiteti assai offensivi il suo pubblico durante un concerto. Nonostante il cantante si sia scusato platealmente qualche giorno dopo, i vertici di viale Mazzini hanno deciso di congelare la seconda edizione della sua creatura televisiva StraMorgan (Rai2) . Il programma, seppur non annunciato durante la presentazione dei palinsesti Rai, era previsto per l'inizio del prossimo anno.

A correre in soccorso del cantante il suo grande amico ed estimatore Vittorio Sgarbi. L'attuale sottosegretario alla Cultura sta infatti facendo fuoco e fiamme attraverso i suoi potenti canali per favorire la messa in onda del format della seconda serata di Rai2. Ce la farà?

ARISA RITORNA BELVA

Arisa sui social media è davvero incontenibile! Le sue ultime foto postate in rete sono state giudicate dai dirigenti della nuova Rai di destra oltremodo audaci per una professionista che è stata appena ingaggiata come giurata di The voice kids, la trasmissione di Rai 1 condotta da Antonella Clerici che ha come protagonisti i giovanissimi.

Per la cantante lucana però nessuna conseguenza sul piano professionale : non solo resta confermata nello show serale della rete ammiraglia del Servizio pubblico ma in queste ultime ore ha anche felicemente ceduto alle avances della lungimirante Francesca Fagnani. Rosalba Pippa in arte Arisa sarà infatti per la seconda volta ospite della trasmissione cult di Rai 2 Belve.

La famosa e potente conduttrice Rai in questi ultimi giorni è assai nervosa. La ragione? Il "segretissimo" cast del suo longevo show è stato quasi tutto spoilerato dalla stampa. Ora è alla ricerca della talpa che ha fatto filtrare le notizie.

È una nota attrice che ama Trastevere. Per lei, volata segretamente al di là dell'Atlantico, un nuovo amore e all'orizzonte anche un nuovo film. Di chi stiamo parlando?

