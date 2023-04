DOPO FREDDIE MERCURY, ELTON JOHN E ELVIS, POTEVA MANCARE IL BIOPIC CON IL BONAZZO DI TURNO SU BOB DYLAN? – TIMOTHEE CHALAMET INTERPRETERÀ IL CANTANTE PREMIO NOBEL IN “A COMPLETE UNKNOWN” – NONOSTANTE LE MOLTISSIME PELLICOLE E DOCUMENTARI SUL CANTANTE 81ENNE, QUESTO SARÀ IL PRIMO FILM SUGLI INIZI DI CARRIERA DI DYLAN - IL 27ENNE CHALAMET NON E' NUOVO A RUOLI DA STRIMPELLATORE: HA GIÀ SCALDATO L’UGOLA CON IL RUOLO DI…

Estratto dell'articolo di M.M. per "il Messaggero"

Delle sue doti vocali farà sfoggio quest'anno già nel musical Wonka, prequel de La fabbrica di cioccolato […] La prossima sfida di Timothée Chalamet? […] Bob Dylan. Il 27enne attore […] non presterà solamente il volto al leggendario cantautore statunitense nel biopic a lui dedicato, ma anche la voce. […] Il regista James Mangold ha annunciato che le riprese di A Complete Unknown - questo il titolo definitivo - cominceranno ad agosto.

INAFFERABILE

Sarà a tutti gli effetti il primo film sulla vita e la carriera di Bob Dylan, […] nel 2007 Todd Haynes dedicò Io non sono qui, con Cate Blanchett (che però era solo liberamente «ispirato alla musica e alle molte vite di Bob Dylan»). […] nel '67 Donn Alan Pennebaker il documentario Don't Look Back, […]

Martin Scorsese nel 2005 firmò invece No Direction Home, docu-film che ripercorreva la vita del Bardo di Duluth dagli esordi fino all'incidente motociclistico del '66 (il grande regista di Taxi Driver nel 2019 tornò ad occuparsi di Dylan curando un altro documentario, Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story).

A Complete Unknown non farà rivivere sul grande schermo l'intera parabola umana e artistica del cantautore, ma solo gli esordi: «Racconteremo un momento straordinario della cultura americana e della vita di Bob. Un giovane Bob Dylan, di 19 anni, arriva a New York con soli due dollari in tasca e viene accolto nella famiglia della musica folk a New York. […] Riprenderemo la scena musicale americana di quel periodo, con tutti i suoi personaggi: da Woody Guthrie a Joan Baez, passando per Pete Seeger», anticipa James Mangold. […]

IL FORMATO

Non sono stati ancora annunciati i nomi degli attori coinvolti nel progetto. […]Chissà come se la caverà il talentuosissimo Timothée Chalamet con pezzi come Talkin'New York o la stessa Blowin'In The Wind: «Odio dirlo, ma il sogno di un artista è quello di sperimentare tutto, ma proprio tutto il possibile - dice lui - sto realizzando che la vita di una persona normale, da adulto, può essere piuttosto noiosa, mentre la vita dell'attore continua a essere straordinaria».

