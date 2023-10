DOPO “BELVE”, “DOMENICA IN” E LA ANNUNCIATA OSPITATA DA NUNZIA DE GIROLAMO, PER CORONA SI APRONO LE PORTE DI “BALLANDO”? C’E’ CHI LO VUOLE BALLERINO PER UNA NOTTE – DANDOLATE PER “OGGI”: MADDALENA CORVAGLIA A “PECHINO EXPRESS”. ECCO CHI L’HA CONVINTA AD ACCETTARE LA NUOVA AVVENTURA IN TV – ALTA TENSIONE IN RAI: MILO INFANTE, GUADAGNA OGNI GIORNO TELESPETTATORI RISPETTO ALLA BALIVO. LO SCONTRO SUL BUDGET. COSA DECIDERANNO DI FARE I DIRIGENTI DELLA NUOVA RAI MELONIANA?

Alberto Dandolo per “Oggi”

CORONA PIACE IN TV. E C’E’ CHI ORA LO VUOLE "BALLERINO PER UNA NOTTE"

Da quando è tornato a essere un uomo libero, Fabrizio Corona, 49, imperversa in tv a suon di interviste e ospitate. Le sue ultime partecipazioni a Belve (Rai 2)ea Domenica In (Rai 1) hanno stuzzicato i media, per la soddisfazione dei dirigenti di viale Mazzini alle prese con alcuni recenti flop clamorosi.

Nei corridoi di mamma Rai, è più di una ipotesi il suo ingaggio a Ballando con le stelle nel ruolo di ballerino per una notte. Una partecipazione, la sua, non senza ostacoli e veti. Ma sarebbe stata agevolata da un potente agente televisivo che ha chiuso con alcuni suoi noti assistiti importanti contratti, e tutti per quest’ultima edizione del longevo show del sabato sera. A quando le acrobazie in pista dell’ex re dei paparazzi?

MADDY PARTE PER «PECHINO EXPRESS» E L’EX MARITO CORRE IN SUO AIUTO

Maddalena Corvaglia, 43, tra qualche giorno partirà per il Sud Est asiatico per le riprese della nuova edizione di Pechino Express. Con lei c’è la storica amica Barbara Petrillo, conduttrice napoletana.

A convincere la Corvaglia a dire sì a questa nuova avventura è stato nientemeno che il suo ex marito, il chitarrista Stef Burns, 64. L’artista statunitense è infatti corso in aiuto dell’ex moglie, trasferendosi nella sua casa di Palma di Maiorca per accudire la loro figlia Jamie. Ci sarà anche Tony, il fratello dell’ex Velina. E così, dopo un periodo di distanza, la famiglia si riunisce per sostenere Maddalena.

SCONTRO IN RAI TRA BALIVO E INFANTE ANCHE A CAUSA DEI RISPETTIVI BUDGET

In questo inizio di stagione tv c’è molta tensione in Rai per via della concorrenza interna. Ai bassi ascolti di La volta buona, il nuovo programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, 43, fa eco infatti il sempre crescente pubblico che si sintonizza alla stessa ora su Rai 2 a Ore 14.

È la trasmissione di cronaca di Milo Infante, 55, che guadagna ogni giorno telespettatori rispetto alla dirimpettaia. A destare sconcerto, anche il budget ridotto concesso a Infante a fronte di quello molto sostanzioso accordato alla Balivo; Infante è stato persino costretto a chiedere una riduzione oraria del programma, vista la mancanza di collaboratori e risorse economiche. Che cosa decideranno di fare i dirigenti della nuova Rai meloniana?

