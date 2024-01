DOPO LA MORTE DI GIOVANNA PEDRETTI, LORENZO BIAGIARELLI DISERTA IL PROGRAMMA “È SEMPRE MEZZOGIORNO”, DOVE È OSPITE FISSO – L’ANNUNCIO DI ANTONELLA CLERICI: “SARÀ CON NOI NEI PROSSIMI GIORNI” - LA LEGA ANNUNCIA UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE IN MERITO AL SERVIZIO DEL TG3 DEDICATO ALLA RISTORATRICE ACCUSATA DI AVER FALSIFICATO DELLE RECENSIONI DISCRIMINATORIE PER POTER RISPONDERE E OTTENERE UN PO' DI PUBBLICITÀ... - VIDEO

A #ÈSempreMezzogiorno è assente Lorenzo Biagiarelli, presenza fissa nel cast del programma.



Antonella spiega il motivo della sua assenza, per la morte della ristoratrice della recensione su disabili e gay. https://t.co/AovlKx31K5 — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) January 15, 2024

RISTORATRICE MORTA: INTERROGAZIONE LEGA SU SERVIZIO TG3

IL POST DI LORENZO BIAGIARELLI SUL CASO DEL COMMENTO OMOFOBO ALLA PIZZERIA LE VIGNOLE DI SANT'ANGELO LODIGIANO

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "La Lega presenterà un'interrogazione in commissione Vigilanza Rai per approfondire la vicenda della ristoratrice del Lodigiano: la storia di un presunto post fake è stata trattata dal Tg3 come lo scandalo del secolo. Una redazione è libera di esercitare il diritto di cronaca, urge però una riflessione sul principio di proporzionalità

LORENZO BIAGIARELLI DOPO LA MORTE DI GIOVANNA PEDRETTI: «HO SOLO CERCATO DI STABILIRE LA VERITÀ». ASSENTE A “È SEMPRE MEZZOGIORNO”

Estratto da www.ilmessaggero.it

[…] «Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze - scrive nella storia su Instagram Biagiarelli dopo aver espresso il suo dispiacere per la sorte di Giovanna Pedretti -.

Ci tengo a respingere con forza le accuse di 'odio social' e 'shitstorm' dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa che lodi e attestazioni di stima, e solo qualche sparuto e faticoso tentativo di ristabilire la verità che, in ogni caso, non ha e non avrebbe mai avuto pari forza».

«Vi invito - aggiunge -, se davvero pensate che la signora Giovanna si sia tolta la vita, per un inesistente 'odio social', a riflettere sul concetto di verità. Se ogni persona che tenta di ristabilire la verità in ogni storia, grande o piccola che sia, dovesse temere questo epilogo, a quel punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social. I messaggi di odio che mi state scrivendo, sono invece, quelli sì, di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero far pensare a un gesto estremo. Io, nel frattempo, continuerò a cercare la verità nelle cose».

Finito al centro dei dibattiti social, Lorenzo Biagarelli ha deciso di allontanarsi (almeno per qualche giorno) dalla televisione e dal mondo dello spettacolo. Lo chef di "È sempre Mezzogiorno" non è infatti comparso nella puntata di oggi del programma di Antonella Clerici, in onda dalle 11.55 su Rai 1.

Come annunciato dalla stessa conduttrice, il cuoco avrebbe deciso infatti di prendersi una pausa: «Non c'è Lorenzo. Sapete che è stato coinvolto in questo fatto di cronaca di cui tutti parlano. Ha deciso di stare a casa in questo momento e sarà con noi nei prossimi giorni».

