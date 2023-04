11 apr 2023 10:32

DOPO IL PROCESSO-TELENOVELA IN CUI E' STATO MASSACRATO DALLE ACCUSE DELLA EX AMBER HEARD, JOHNNY DEPP TORNA IN POMPA MAGNA AL FESTIVAL DI CANNES CON “JEANNE DU BARRY”, IN CUI INTERPRETA LUIGI XV RE DI FRANCIA – DAGO: “DEPP HA PAGATO PER QUEL CLIMA ESASPERATO IN CUI SI È VISTO E FATTO DI TUTTO. IL #METOO HA ESAGERATO, CREANDO UN GIOCO AL MASSACRO IN CUI SONO FINITI STRITOLATI ANCHE GIGANTI COME WOODY ALLEN E ROMAN POLANSKI. MA PER FORTUNA È FINITA UN'EPOCA, QUELLA CHE AVEVA MESSO IN MANO A TANTE PRESUNTE VITTIME L'ARMA DEL RICATTO…”