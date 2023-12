DOPO LO SPONSOR, ALLA FERRAGNI È SALTATA PURE LA SETTIMANA BIANCA - LA INFLUENCER, SCOPPIATO IL PANDORO-GATE, ANNULLA LA VACANZA IN MONTAGNA E RESTA A MILANO CON FEDEZ CHE IL 14 DICEMBRE FACEVA IL GANASSA: “SECONDO VOI IO HO SPOSATO CHIARA FERRAGNI E PASSO IL NATALE A CASA?” (STACCE) - LA PROCURA DI MILANO HA APERTO UN FASCICOLO, AL MOMENTO SENZA INDAGATI NÉ IPOTESI DI REATO, ALLARGANDO POI LE INDAGINI PURE AL CASO DELLE UOVA SPONSORIZZATE DALL'INFLUENCER…

Salvatore Dama per Libero Quotidiano - Estratti

fedez chiara ferragni

Cioè senza il resoconto minuto per minuto affidato ai social. Chiara ha sospeso le trasmissioni dal 15 dicembre, giorno della maxi multa inflitta dall'Antitrust per la non -beneficenza del pandoro Pink Christmas.

Fedez è tornato su Instagram. Pubblicando scene di una famiglia. Figli e canna. E una storia con il trapper Rondo da Sosa, non proprio un paladino della legalità, ecco. Ma tanto.

Per il momento è saltata la vacanza in montagna. Forse se ne parlerà a Capodanno. Proprio Fedez, il 14 dicembre, “flexava” (cioè faceva il grosso, si vantava) con i fan circa i suoi programmi per le feste: «Natale a casa? Ragazzi, che domande sul destino?

Secondo voi Io ho sposato Chiara Ferragni e passo il Natale a casa?». Sì, c'era dell'ironia. Però poi mattina della vigilia, ha portato i figli al Parco Sempione, con la mamma e la tata. Prima uscita dopo il post in cui ha ammesso “l'errore di comunicazione”. Oltretutto è stata anche accusata di aver copiato il video (e l'outfit: sacrilegio!) di un attivista palestinese.

chiara ferragni fedez a dubai

Oramai è tiro al bersaglio, tiro ai Ferragnez. Protagonisti dei meme e dei discorsi a tavola. E diciamolo: non c'è italiano che, versando lo zucchero a velo sul pandoro, non abbia fatto una battuta su Ferragni e la sua presunta affezione per la grana.

Secondo altri, i flagship dell'occhio cigliato, cioè i monomarca dell'imprenditrice aperti a Milano ea Roma, domenica, ultimo giorno di shopping prenatalizio, erano deserti. Effetto dello sputtanamento? In realtà la notizia è un'altra ed è positiva. Si è fermata l'emorragia di follower su Instagram.

(...)

CHIARA FERRAGNI - FEDEZ - PANDOROGATE - MEME BY OSHO

LA SANZIONE Di certo la storia non è conclusa. Facciamo un veloce riassunto.

A metà dicembre l'Agcm-Autorità garante perla concorrenza e il merca ha sanzionato Ferragni per prati ca commerciale scorretta a causa della sedicente operazione benefica: 1 milione 75mila euro complessivi a carico delle società Fenice e TBS Crew; 420mila euro al Ba locco. Le vendite del Pandoro Pink Christmas griffato Chiara Ferragni della casa dolciaria, distribuito in 360mila esemplari, non erano risultate collegate al sostegno all'ospedale pediatrico di Torino, come promesso, in quanto la Balocco aveva già fatto in precedenza una modesta donazione “una tantum” di 50 mila euro alla struttura.

chiara ferragni e il pandoro balocco

Allora Ferragni si è rilanciato, promettendo un milione di euro, stavolta vero. «Nei prossimi giorni», aveva preannunciato nel video di scuse l'influencer, dichiarando anche che avrebbe impugnato il provvedimento dell'Antitrust, «parlerò con il Regina Margherita per capire come l'ospedale utilizzerà la somma da me donata e vi racconterò periodicamente gli aggiornamenti».

Bene. Anzi maschio. Mentre andava in onda il video, ecco che arrivava la notizia delle uova di Pasqua. Anche in questa circostanza ci sarebbe stato un “errore di comunicazione” riguardo l'operazione benefica collegata alla vendita. Poi si è mosso il Codacons, che ha presentato esposto in tutti i tribunali. Quindi la Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati né ipotesi di reato, allargando poi le indagini pure al caso delle uova sponsorizzate dall'influencer.

chiara ferragni e le uova di pasqua