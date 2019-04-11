DOPO TRE ANNI DI ASSENZA DALLA TV, VICTORIA CABELLO STA PER TORNARE CON UN NUOVO PROGETTO E DAGOSPIA PUBBLICA IL TEASER IN ANTEPRIMA. COSA C'ENTRANO LA SVALVOLATA RAPPER MISS KETA, IL SINDACO DI MILANO BEPPE SALA, E PUPO CHE CANTA IN UNO STUDIO DENTISTICO? STAY TUNED…

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Il teaser di VBF, il nuovo progetto di Victoria Cabello

 

 

 

 

 

 

 

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DAGO-SCENARI - SALVINI NON DORME TRANQUILLO: COSA SUCCEDERÀ SE ALLE EUROPEE I GRILLINI SCENDONO SOTTO IL 20% E DECIDONO, PER NON SPARIRE, DI STACCARE LA SPINA AL GOVERNO? - LE DUE STRADE DEL TRUCE INNAMORATO (GOVERNO DI CENTRODESTRA O GOVERNO DEL PRESIDENTE) FINISCONO NEL CUL DE SAC DI UNA FINANZIARIA LACRIME E SANGUE DA 40 MILIARDI -  RENZI A CACCIA DI SOLDI PER FONDARE UN PARTITO DI CENTRO. E INTANTO CAIRO SOGNA - IL SONDAGGIO RISERVATO DEL PD - IL PIANO DI MATTARELLA PER LA SUCCESSIONE AL QUIRINALE

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