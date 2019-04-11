Il teaser di VBF, il nuovo progetto di Victoria Cabello
DOPO TRE ANNI DI ASSENZA DALLA TV, VICTORIA CABELLO STA PER TORNARE CON UN NUOVO PROGETTO E DAGOSPIA PUBBLICA IL TEASER IN ANTEPRIMA. COSA C'ENTRANO LA SVALVOLATA RAPPER MISS KETA, IL SINDACO DI MILANO BEPPE SALA, E PUPO CHE CANTA IN UNO STUDIO DENTISTICO? STAY TUNED…-
DAGO-SCENARI - SALVINI NON DORME TRANQUILLO: COSA SUCCEDERÀ SE ALLE EUROPEE I GRILLINI SCENDONO SOTTO IL 20% E DECIDONO, PER NON SPARIRE, DI STACCARE LA SPINA AL GOVERNO? - LE DUE STRADE DEL TRUCE INNAMORATO (GOVERNO DI CENTRODESTRA O GOVERNO DEL PRESIDENTE) FINISCONO NEL CUL DE SAC DI UNA FINANZIARIA LACRIME E SANGUE DA 40 MILIARDI - RENZI A CACCIA DI SOLDI PER FONDARE UN PARTITO DI CENTRO. E INTANTO CAIRO SOGNA - IL SONDAGGIO RISERVATO DEL PD - IL PIANO DI MATTARELLA PER LA SUCCESSIONE AL QUIRINALE
VOLETE LA CRUDA REALTA' DAL DEF? L'AUMENTO DELL'IVA CI SARÀ, LE MISURE DEL GOVERNO (REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA CENTO) HANNO UN EFFETTO PROSSIMO ALLO ZERO SUL PIL, LA CRESCITA SARÀ FERMA E LA DISOCCUPAZIONE IN AUMENTO. MENO MALE CHE CONTE HA SPECIFICATO CHE ''SARÀ UN ANNO BELLISSIMO'' ERA UNO SCHERZO
“HEATHER PARISI È MALATA” – LUCIO PRESTA SI TOGLIE UN MACIGNO DAL MOCASSINO E ATTACCA LA BALLERINA ALL'ADNKRONOS: “SOFFRE DI COMPLOTTISMO COMPULSIVO E HA FATTO UNA COSA CHE NON DOVEVA AI MIEI FIGLI” – AL CIRCOLO ANIENE INVECE PRESENTA IL SUO LIBRO: “BONOLIS? CHE FOSSE BRAVO, L’AVEVANO CAPITO TUTTI TRANNE IL SOTTOSCRITTO. A SEGNALARMELO FU…” – LA BATTUTA DI PAOLA PEREGO SUL SUO LATO B
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
CANDIDA O DEL PESSIMISMO PER IL FUNGO KILLER - LA ''CANDIDA AURIS'' UCCIDE METÀ DI CHI LA CONTRAE PERCHÉ RESISTE AI FARMACI. MA MENTRE PER I BATTERI LA COLPA È DEGLI ANTIBIOTICI (DI CHI LI PRESCRIVE E CHI NE ABUSA), NEL CASO DELLE CANDIDE L'ACCUSA È SUI PESTICIDI UTILIZZATI IN AGRICOLTURA. IN TANTE COLTIVAZIONI GLI ANTIMICOTICI SERVONO A TUTELARE IL RACCOLTO. MA DAI E DAI, IL FUNGO SI È ATTREZZATO ED È PASSATO AL CONTRATTACCO