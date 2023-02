QUANDO IL CIBO E' CRIPTONITE - IL NUMERO DI PERSONE AFFETTE DA ALLERGIE ALIMENTARI IN ITALIA È AUMENTATO NEGLI ULTIMI QUARANT'ANNI: NEGLI ANNI '80 ERA IL 2,9% DELLA POPOLAZIONE, OGGI IL 12% - PER I MEDICI QUEST'INCREMENTO È INGANNEVOLE, VISTO CHE MOLTI SI SOTTOPONGONO A TEST FAI DA TE, CHE IN NOVE CASI SU DIECI DANNO ESITO DI FALSO POSITIVO. SENZA CONTARE I MOLTI CHE SI DICHIARANO ALLERGICI "PER MODA"