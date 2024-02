DOVEVA UCCIDERE LA STAMPA TRADIZIONALE, È FINITA AMMAZZATA – LA TRISTE PARABOLA DI “BUZZFEED”, CHE NEL REGNO UNITO STA PER ESSERE COMPRATA DAL QUOTIDIANO “THE INDEPENDENT” – IL SITO, FONDATO NEL 2006 CON UN MIX TRA GATTINI, SONDAGGI SCEMI E INCHIESTE INTERNAZIONALI, L’ANNO SCORSO HA CHIUSO LA DIVISIONE NEWS PER CONCENTRARSI SULL’HUFFINGTON POST. E ORA LA FILIALE INGLESE RISCHIA DI FINIRE PAPPATA…

Traduzione dell’articolo di August Graham per https://www.independent.co.uk/

“The Independent” sta parlando con i proprietari di “BuzzFeed” e “HuffPost” nel Regno Unito per rilevare potenzialmente i due marchi di notizie online. Un eventuale accordo potrebbe vedere l'azienda giornalistica londinese controllare il gruppo statunitense BuzzFeed nel Regno Unito, che comprende altri marchi come Seasoned, Tasty e HuffPost UK.

L'accordo, riportato per la prima volta dal Financial Times, vedrebbe la combinazione di due gruppi mediatici che un tempo sfidavano il panorama dell'informazione tradizionale. L'Independent ha iniziato a uscire nelle edicole nel 1986 e per un certo periodo, all'inizio degli anni '90, la sua distribuzione è stata superiore a quella del Times, arrivando a sfiorare le 390.000 copie.

Alla fine degli anni '90 il gruppo ha iniziato a perdere terreno, anche a causa della guerra dei prezzi tra i quotidiani broadsheet. È stato il primo quotidiano del Regno Unito a iniziare a stampare nel formato tabloid, per poi passare completamente all’online dal 2016. BuzzFeed è stato fondato negli Stati Uniti nel 2006 come testata solo online e, come l'Indy, aveva un appeal tra i lettori più giovani.

Famoso per i suoi “listicles” e i suoi quiz online, il gruppo ha pubblicato una lunga serie di storie investigative di grande impatto durante il suo periodo di massimo splendore.

L'anno scorso, però, l'azienda ha annunciato che avrebbe chiuso BuzzFeed News per concentrare i propri sforzi sull'Huffington Post, di cui era proprietaria dal 2020. Se l'accordo andrà a buon fine, secondo il Financial Times i lavoratori delle testate si trasferiranno nella sede londinese dell'Independent. Le azioni di BuzzFeed hanno chiuso in rialzo di quasi il 38% ieri negli Stati Uniti dopo la rivelazione della notizia.

