IL DRAMMA DI ELEONORA GIORGI: “HO UN TUMORE AL PANCREAS, MA POSSONO OPERARMI” - NEL CORSO DI ‘POMERIGGIO 5’ L’ATTRICE HA RIVELATO LA SUA MALATTIA: “NON SIAMO SUPERMAN. UNA CARA AMICA, MOLTO PRUDENTE, MI HA CONSIGLIATO DI NON RACCONTARE NULLA: TI ISOLERANNO, MI HA DETTO. E INVECE NO: TUTTI NOI NON CI DOBBIAMO VERGOGNARE SE CI SENTIAMO MALE. MAGARI TORNERÒ QUI CON UNA PARRUCCHETTA…”

Estratto da repubblica.it

eleonora giorgi

Eleonora Giorgi ha un tumore. È stata la stessa attrice a parlare della sua malattia nel programma di Canale 5 Pomeriggio 5, dove era ospite di Myrta Merlino. "Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l'operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia", ha detto Giorgi in trasmissione.

(...) la cosa positiva è che potrò operarmi".

eleonora giorgi e carlo verdone borotalco

"Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia", ha sottolineato Giorgi. "Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo: avrai le facce di circostanza, ti isoleranno, mi ha detto. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male. Magari tornerò qui con una parrucchetta", ha sorriso, ringraziando i due figli "per lo straordinario amore che mi hanno testimoniato, a un livello che non immaginavo".

eleonora giorgi angelo rizzoli eleonora giorgi con il figlio andrea rizzoli eleonora giorgi nino manfredi nudo di donna renato pozzetto eleonora giorgi mia moglie e una strega eleonora giorgi massimo ciavarro massimo ciavarro eleonora giorgi sapore di mare 2 eleonora giorgi marcello mastroianni in oltre la porta