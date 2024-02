Ivan Rota per Dagospia

georgina rodriguez 9

Antonino Spinalbese, ex di Belen, ha ritrovato l'amore con Ainhoa Foti Rodriguez?

Il regalo di Ronaldo che non ha potuto essere con Georgina (poverina) alle Maldive. Dopo la Rolls Royce, niente di meno che un orologio digitale in oro bianco e diamanti incrostati con un cinturino rosa fucsia della ditta newyorkese ‘Jacob & Co’ . Ronaldo è ambasciatore del marchio e con esso ha disegnato fino a sei oggetti simili a questo che sua moglie ha indossato al polso in più occasioni. Il loro valore si aggira intorno ai 100.000 euro.

Francesca Michielin: “Mi hanno tolto un rene l’estate scorsa. Ora sto bene e quando mi dicono frasi come ‘costa un rene?’, rispondo ‘no altrimenti resto al verde’…” Con grande ironia la cantautrice ha raccontato dell'operazione alla quale si è sottoposta ospite di Alessandro Cattelan.

georgina rodriguez

Grande Fratello. “Amo le persone con cui ho restaurato un rapporto": Perla è laureata. Io mi chiedo come sia possibile che una ragazza di 25 anni non sappia parlare italiano in modo corretto pur essendo laureata. Al di là delle simpatie o antipatie, le donne si sentono da lei rappresentate? E se si, perché? In un servizio di Chi la si definisce addirittura principessa mentre a Beatrice Luzzi si dà dell’ individualista…

I gieffini Anita, Letizia, Paolo, Greta, Giuseppe e Rosy durante la giornata dicono frasi come ‘ne parliamo meglio stanotte’, ‘non aggiungiamo altro, poi stanotte vediamo‘. Ed è chiaro che i concorrenti si riferiscano all’orario in cui viene smessa la diretta. Credendo di non essere ripresa, Anita dice: “Il problema sapete qual è? È che lunedì c’è già gente, quindi qui non ci possiamo essere noi, avete capito il senso? Quindi questo lunedì a chi capita va qua (indica qualcosa sul foglio) Quindi se mai sarà si esce qui. Loro sono chiari, se è eliminatoria dicono ‘da ora in poi si uscirà ogni lunedì, ogni settimana’. Quindi ve lo dico che la prossima non esce nessuno. Al 100%, eleggono il preferito“.

georgina rodriguez 8

E Giuseppe Garibaldi: “L’unica speranza è che se uno non esce qua (indica qualcosa sul foglio), é che esca uno dei due, tra questi. La speranza è, che se qui… di far uscire uno dei due, uno tra questo e quest’altro. E poi invece in nomination va…” Si tratta di una grave violazione del regolamento.

Fa ridere che questi gieffini siano tra quelli che hanno accusato varie volte Beatrice e Vittorio di parlare senza microfono. In effetti é piú comodo usare direttamente un quaderno su cui scrivere senza parlare.

georgina rodriguez 6

ll gruppetto dei giovani ha quindi uno schema con su scritto i nomi dei concorrenti da mandare al televoto, ma gli autori in tutto questo dove stanno? Dormono? In un altra edizione sarebbero stati squalificati all’ istante, ma qui si tenta di tenere a galla il Titanic…

E Anita Olivieri se la prende anche con Alfonso Signorini, logicamente pensando di non essere sentita: “Lei ( Beatrice Luzzi) se non ci fosse stato Alfonso… ciao! Se non ci fosse stato lui, dopo che lei stava… lasciamo perdere“. Allora é Alfonso a mandare gli aerei a sue spese per omaggiare la rossa “madre” del reality.

Perculano il Grande Fratello. Bea: “Alfonsoooo.” Vittorio: “Iniziamo da te, partiamo da te, vai in mistery.” Marco Maddaloni : “Sappi che hai fatto veramente una cacata di film.” Bea: “Beatrice vai in lad room, vai in mistery, vai in confessionale, vai a fanculo.”

georgina rodriguez 4

Come fa Anita a sapere che giovedí c'è la doppia puntata?

Vladimir Luxuria, nuova conduttrice de L’ Isola dei Famosi, confida a Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque: “Ho condotto una vita molto intensa e una volta ho condotto anche un trattore…Sono molto felice e non mi sembra ancora vero! Non lo avrei mai detto. L’ho sperato, ma è un sogno che si avvera. Ho fatto due provini e l’ok definitivo c’è stato ieri, prima non potevo dirlo. Ovviamente trabocco di felicità, sono molto contenta. Non ho fatto le scarpe a nessuna anche perché non mi entrano le scarpe di Ilary! Io non deciso il cast!”.

Grande Fratello. Varrese si strofina la mano dopo aver toccato l'accendino di Beatrice. Cambia piatto per una fetta di ananas. Greta e Perla:”C'è negatività vicino al letto di Beatrice.” Anita: “Merita di rimanere sola.” Che razza di dissociati.

Gli intellettuali e i puristi della lingua partenopea sui social sono insorti sul testo della canzone intitolata “I p'me, tu p'te”di Geolier. Il motivo é la scrittura linguistica del brano che, secondo alcuni, é sbagliata e lontana dal Napoletano tradizionale di Eduardo De Filippo.

Lo scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni in un post ha scritto:”E' una lingua antica e bellissima, con la quale sono stati scritti capolavori immensi. E' un patrimonio comune, ha un suono meraviglioso, unisce il maschile e il femminile come fa l'amore. Non merita questo strazio. Non c'è da parte mia alcun giudizio sull'artista, il suo valore musicale o il suo successo che peraltro gli auguro con tutto il cuore da conterraneo e tifoso di ogni espressione positiva del territorio.”

geolier

Lo scrittore dice che il Napoletano è una lingua e che ha bisogno di rispetto come tutte le altre e che Geolier, per non scivolare in questa questione, avrebbe dovuto chiedere aiuto nella scrittura. Una polemica per far parlare di sé?

Perché Sanremo è Sanremo! Date un posto in prima fila all’Ariston a Alba Parietti…

cr7 georgina rodriguez alba parietti Ainhoa Foti Rodriguez francesca michielin