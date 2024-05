UNA SCENA CHE NON E' PIACIUTA A IANNONE CHE, SECONDO “CHI”, DOPO L’ESIBIZIONE HA CHIAMATO LA FIDANZATA PER… - ECCO COME E' FINITA - VIDEO

Da corrieredellosport.it

il duetto di elodie e tananai 9

Sarebbe tornato il sereno tra Elodie e Andrea Iannone dopo la recente litigata. Il pilota di Vasto ha commentato l'ultimo post social della Di Patrizi con un cuore: non è tardata da arrivare la replica della cantante, che ha risposto con la stessa emoji. Secondo i beninformati i due avrebbero avuto un'accesa litigata per il duetto di Elodie e Tananai allo spettacolo Una Nessuna Centomila in onda su Rai1.

Dopo le registrazioni, come ha scritto il settimanale Chi, Andrea Iannone avrebbe telefonato alla sua dolce metà per avere delle spiegazioni sulla sua esibizione con Tananai. Quest'ultimo ed Elodie hanno regalato al pubblico un duetto molto emozionante, dove non sono mancati abbracci stretti e sguardi profondi. In seguito al confronto Iannone si sarebbe tranquilizzato e sarebbe così tornato il sereno con Elodie. La coppia è ormai legata da quasi due anni e fa progetti di vita importanti: da tempo si parla di matrimonio e figli.

ELODIE, IANNONE E TANANAI

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

Elodie e Tananai hanno offerto uno dei momenti più emozionanti dell'evento benefico "Una Nessuna. Centomila" all'Arena di Verona. Occhi negli occhi, i due hanno cantato il brano "Tango". Un'esibizione passionale molto apprezzata anche sui social, dove in poche ore è diventato virale.

Secondo il settimanale Chi però l'intesa scenica non sarebbe stata propriamente apprezzata da Andrea Iannone, fidanzato della cantante. A quanto pare infatti il pilota di motociclismo dopo l'esibizione l'avrebbe l'abbia chiamata "e non per complimentarsi con lei", come si legge sul magazine.

il duetto di elodie e tananai 4

[…] Dopo l'esibizione, Tananai ha condiviso un video con alcuni intesi attimi del duetto, anche quello in cui i due si stringono. E a commento ha scritto: "Elodie sei una vera artista, grazie per avere condiviso il palco con me". Elodie ha risposto con un cuore e una faccina commossa. La stessa cantante nel suo post social sull'evento e il duetto ha ricevuto un cuore da Andrea Iannone, a cui ha risposto con la stessa emoji.

