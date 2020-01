DUE STRANI CODICI, UN NOME DI DONNA (GRETA) E ORA UN COMPUTER CHIUSO IN UN ARMADIO: SI INFITTISCE IL MISTERO SULLA MORTE DI ALESSIO, IL 18ENNE GENIETTO DELLA MATEMATICA TROVATO SENZA VITA NEL GENNAIO 2019 AI PIEDI DI UNA GRU. L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA: "IL PC ERA IN UN ARMADIO A CASA DEL NONNO". IL PM DI ROMA LO VUOLE ANALIZZARE. L’ULTIMA VIDEOCHIAMATA E LE IPOTESI SULLA MORTE: LA PISTA DI "BLUE WHALE"...

Due strani codici, un nome di donna, Greta, e ora questo suo computer chiuso in un armadio, di cui tutti ignoravano l’esistenza. Più passa il tempo e più il mistero sulla morte di Alessio Vinci, genietto della matematica trovato senza vita un anno fa a Parigi sotto una gru alta 50 metri, si infittisce. E sarà anche andata come sostiene la polizia francese che, dopo una veloce indagine, ha concluso per il suicidio.

Ma rimangono comunque molti interrogativi e uno su tutti: perché un brillante diciottenne, uscito da poco dal liceo con il massimo dei voti e già appassionato studente universitario di Ingegneria aerospaziale a Torino, un ragazzo che gli amici raccontano felice e sereno, decide di andare in una città dove non era mai stato, Parigi, per lanciarsi da una gru di Porte Maillot?

La lettera, i codici e la sigaretta

Nella camera d’albergo che aveva preso per una notte a 461 euro — prenotandola peraltro 11 giorni prima — gli investigatori hanno trovato un enigma: la lettera d’addio scritta a mano in francese che inizia così: «Non vi dirò perché ho fatto quello che ho fatto...»; un foglio di carta con un codice, «E.T.P. je sais CAM 381ASLCM», scritto al contrario e fotografato con la webcam del Pc lasciandolo poi come sfondo dello schermo (le stesse lettere, ETP, sono state trovate sotto la sua scrivania di Torino); una sigla alfanumerica, S11900018, impressa su un cartoncino, poi due scatole vuote di Coumadin e, nella cassaforte, una Marlboro, le sigarette che fumava.

A queste stranezze si aggiunge ora la scoperta di un suo portatile a casa del nonno Enzo, dove Alessio ha sempre abitato dopo aver perso la madre quand’era bambino. A scovarlo è stato casualmente lo stesso parente, aprendo un armadio della camera da letto. «È il computer che ha usato almeno fino a fine dicembre, quando gli hanno regalato quello che poi è stato trovato a Parigi. Lì potrebbe esserci la chiave del mistero», spera l’avvocato Marco Noto che oggi darà il portatile ai carabinieri.

Il nonno e la messa

Venuta a conoscenza della «scoperta», il pm di Roma Stefania Stefanìa ha infatti chiesto di poterlo visionare. Per il momento i suoi consulenti informatici hanno analizzato il telefonino e l’altro portatile, pensando che fosse il solo a disposizione di Alessio. Fra le chiamate e i messaggi dell’ultimo giorno hanno trovato quelle fatte al nonno e all’amico Matteo prima della tragedia. «Mi aveva chiesto se conoscevo qualcuno a Parigi ma non avevo capito che era lì», disse il signor Enzo qualche tempo fa. Oggi il nonno è in ospedale. Per amara ironia del destino, è successo che il 18 gennaio, proprio mentre andava alla messa in suffragio del nipote, è caduto da una scala uscendone malconcio.

La videochiamata di 20 minuti

Tornando al cellulare, alle 21.33 risulta una videochiamata di Alessio a Matteo, durata una ventina di minuti, nella quale gli ha parlato di tale Greta Harrison, precisando che si scrive con la «i». «Chi è? La trovo su Facebook?», chiede Matteo. «No, non cercarla che non la trovi». Anche l’amico non sapeva che chiamasse da Parigi. L’ultimo segnale di vita è delle 4.16 di notte. Si tratta di un messaggino inviato a un’amica di famiglia, Simona: «I nonni sono stati i migliori genitori che avessi potuto avere».

Il resto di questa brutta storia è nelle poche carte spedite dalla polizia francese. A trovare il corpo è stato un operaio del cantiere della gru, Saico Lacamio Jalo: «Ho iniziato alle 8 del mattino, quando ho visto quell’uomo per terra ho pensato a un clochard, poi mi sono accorto del sangue e ho capito tutto...». L’autopsia parla comunque di lesioni compatibili con una caduta dall’alto.

«Sono stanco per continuare»

Cosa c’è, dunque, dietro la morte di Alessio Vinci? Si sono fatte varie ipotesi, fra cui una legata a una grossa somma di denaro che avrebbe vinto al casinò e un’altra che tira in ballo Blue Whale, il gioco dell’orrore che istiga al suicidio. Ma forse, a dispetto delle apparenze, come lui stesso ha palpitato nella sua ultima lettera, è tutto molto più semplice: «Io sono solamente una persona troppo stanca per continuare».