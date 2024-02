E DUNQUE PER "ROSPY" BINDI ROBERTO SERGIO SE L'E' CERCATA? L'EX MINISTRO DEM PESTA UN MERDONE SULLA SCORTA ASSEGNATA ALL'AD RAI DOPO LE POLEMICHE DI SANREMO SU ISRAELE E GAZA: "È STATO CAUSA DELLA SUA INSICUREZZA" - QUANDO, NEL 1998, DOPO UN ATTACCO DI FUNARI ALLA SANITA' PUBBLICA, L’ALLORA MINISTRO DELLA SALUTE BINDI CHIAMO’ IN DIRETTA FABRIZIO FRIZZI SU RAI1 E TUONO': “NON USI IN SENSO POLITICO LO SPAZIO CHE LE È DATO” (VIDEO) - IL CONDUTTORE, SCOMPARSO NEL 2018, CI RIMISE LE CORNA E GLI VENNE TOLTA LA TRASMISSIONE -VIDEO

Una premessa da pompiere e poi una valanga di esternazioni da piromane. Rosy Bindi getta benzina sul fuoco in tv commentando a “Tagadà” su La7 la notizia della scorta assegnata all’ad Rai, Roberto Sergio, a seguito alle minacce ricevute per il comunicato emesso a seguito delle parole di Ghali sul conflitto tra Israele e Hamas.

«Se il ministro degli Interni ha valutato che ci siano le condizioni per dare una scorta, la sicurezza delle persone è sempre al primo posto», esordisce, aggiungendo però «anche quando le persone sbagliano, anche quando sono la causa della loro insicurezza». [...]

L’ex parlamentare dem però rilancia e, in una strana veste da sovranista, se la prende con la reazione dell’ambasciatore israeliano in Italia, che aveva sollecitato una presa di posizione da parte della Rai dopo le parole di Ghali: «Non può permettersi di impedire la libera espressione di un’opinione e di un desiderio umanitario da parte di un giovane, da parte di un artista.

FABRIZIO FRIZZI, ROBERTO D’AGOSTINO: “ECCO PERCHÉ IN RAI GLI TOLSERO IL PROGRAMMA…” – 25 MARZO 2019

“A Frizzi, che oggi tutti incensano, fu tolto il programma che conduceva perche Funari, che era ospite, litigò con Rosy Bindi che all’epoca era Ministro della Salute. Chi ci rimise le corna fu il povero Frizzi…”

Così Roberto D’Agostino spiega le ragioni per cui il rapporto tra la Rai e Frizzi si incrinò a un certo punto della sua carriera, pur essendo Fabrizio uno dei cavalli di razza dell’Azienda. Ospite di Lucci incontra Funari, chicca proposta da Rai 2 in memoria di Gianfranco Funari e curata da Enrico Lucci, Roberto d’Agostino ha ricordato proprio l’episodio che, a suo avviso, ha costituito un punto di non ritorno nel rapporto tra Viale Mazzini e il conduttore, scomparso un anno fa.

Correva l’anno 1998: nella puntata del 22 febbraio di Per Tutta la Vita, format poi riproposto una quindicina di anni dopo e dedicato a coppie in procinto di sposarsi, Fabrizio Frizzi ospita Gianfranco Funari che racconta, con la vis polemica che lo ha sempre contraddistinto, una sua ‘disavventura’ con il servizio sanitario nazionale, criticandone la gestione.

Poco dopo arriva la telefonata in diretta dell’allora Ministro della Sanità, Rosy Bindi, che da una parte contesta le dichiarazioni di Funari e dall’altra riprende Frizzi per non aver svolto adeguatamente il proprio lavoro e di essersi offerto a derive e critiche politiche (“Non usi in senso politico lo spazio che le è dato“). [...]

