LA DURA LEGGE DEL BISCIONE: PIER SILVIO BERLUSCONI VUOLE FAR NAUFRAGARE L’ISOLA – LO STOP ALLA DERIVA TRASH MESSA IN ATTO DALL’AD DI MEDIASET MIETE UN’ALTRA VITTIMA ECCELLENTE: COME SI VOCIFERA DA TEMPO, ILARY BLASI NON SAREBBE PIU' LA PRESENTATRICE DELL'“ISOLA DEI FAMOSI”, RIMANENDO FUORI DALLA PROGRAMMAZIONE – MA C’È DI PIÙ: SE I MALIZIOSI CI HANNO VISTO LUNGO, LA PRESENZA DEL “DISTURBATORE” ENRICO PAPI POTREBBE NON ESSERE CASUALE… – LA STRATEGIA “LOW PROFILE” DI PIER SILVIO È LEGATA ALLE SUE MIRE DI DISCESA IN CAMPO?

1. ILARY BLASI FUORI DA MEDIASET: ERA PREVEDIBILE, MA NESSUNO L’AVEVA CAPITO

Estratto dell’articolo di Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it

finale isola dei famosi 2023 4

Il cambiamento è inarrestabile. Lo stop alla deriva trash dei programmi di Mediaset, chiesta a gran voce dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, ha mietuto vittime eccellenti. Tra queste c'è anche lei, Ilary Blasi. Come scritto dal settimanale Oggi, che ha chiarito i passi della strategia editoriale del gruppo del Biscione, sarebbe stata proprio lei a essere la prima vittima identificata e sacrificata all'altare dell'infotainment: la parola chiave che adesso piace a tutti tra i corridoi di Cologno Monzese.

pier silvio berlusconi

Lo avevamo detto quando, nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi, avevamo guardato al dualismo tra la conduttrice e uno straripante Enrico Papi, immaginando tutto come un'anomalia piacevole. La presenza del conduttore e showman di Mediaset, all'interno di un programma che in fondo aveva la sua liturgia consolidata, questo era […]

isola dei famosi 7

Nessuno, però, aveva previsto il terremoto messo in atto da Pier Silvio Berlusconi, le sue richieste di rinnovamento, la sua volontà di cambiare registro dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. La stagione, così, è finita e l'Isola è stata spedita in soffitta in questi mesi estivi. Col programma, in soffitta ci è finita anche la conduttrice, nel frattempo rimasta pure invischiata nel pantano di famiglia: il gossip con Francesco Totti, che pure avrà pesato nelle valutazioni aziendali. Mentre indovinate chi è rimasto ancora lì, presente, sicuro, sano e salvo, nei palinsesti Mediaset della prossima stagione? Proprio lui: Enrico Papi.

isola dei famosi 15

2. ILARY BLASI VIA DA MEDIASET COME BARBARA D’URSO E BELEN? È LA NUOVA LEGGE DI PIER SILVIO BERLUSCONI, BELLEZZA. ECCO COSA C’È DIETRO

Giulia Sorrentino per www.mowmag.com

I social pullulano di post sul fatto che Ilary Blasi non farà (non farebbe) più parte di Mediaset. Si legge che “La sua Isola dei Famosi non compare in palinsesto” perché “l'ultima edizione non è piaciuta ai vertici del Biscione”. Ma perché tanto clamore? Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire e analizzare il comportamento che l’ad dell’azienda di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, ha messo in atto da non poco tempo. […]

isola dei famosi 2

I vari cambiamenti di Pier Silvio devono essere letti con una chiave che rimanda anche a ciò che i social hanno urlato a gran voce in quest’ultimo periodo, con frasi come “basta volgarità, questo Grande Fratello non si può più vedere”, “l’Isola dei Famosi non è più la stessa”, perché non ci si basa più solo sullo share, ma anche sull’indice di gradimento più importante, o comunque uno dei più importanti, quello delle reazioni su Twitter/X, Instagram e Facebook. E non dobbiamo dimenticarci quel “per ora” di Pier Silvio, aggiunto alla risposta sul fatto che non sarebbe sceso in politica.

LA DISCESA IN CAMPO DI PIER SILVIO BERLUSCONI - FOTOMONTAGGIO BY DAGOSPIA

[…] Quel “per ora” può essere interpretato come “devo prima sistemare le aziende, far quadrare il tutto e poi capire quale sia il momento migliore” […] Ed è anche in previsione di questo che è partita la “rivoluzione”, in primis perché non è detto che un figlio debba necessariamente condividere tutto ciò che il padre avallava, e in secondo luogo perché l’azienda Mediaset è il maggior bacino di potenziali elettori che si possa avere. È una televisione privata che ospita tutti i generi possibili e che, intelligentemente, ha messo, non a caso su Rete 4 (non poteva andare su Canale 5).

pier silvio berlusconi

Bianca Berlinguer, facendo perdere un po’ i punti di riferimento a chi pensava di aver già previsto tutto, ma questa scelta rientra sotto il nome pluralismo, insito nelle regole non scritte del partito stesso. Pier Silvio non è obbligato a scendere in campo, ma sa che prendere tempo è la soluzione migliore per far quadrare i conti, sia a Cologno che a Palazzo.

isola dei famosi 6 pier silvio berlusconi pier silvio berlusconi isola dei famosi 3 pier silvio berlusconi ilary blasi isola dei famosi isola dei famosi 12