non lady gaga, una della cantautrici, compositrici e attrici più importi sul pianeta terra, che corre ad aiutare un fotografo che si è capottato e si dimostra più umile di me che mi sarei molto probabilmente messa a ridere ???#Oscars95 #Oscarspic.twitter.com/6XitMPNi2j — Roberta || 3/3 ??? (@roberta5995) March 13, 2023

Noemi Bocchi e il mistero della foto in bikini scomparsa dai social. Totti si è ingelosito e la compagna l’ha rimossa? (video)

Dopo il periodo difficile Fedez cambia look: capelli rasati a zero e addio al biondo platino…

Scazzo tra Lady Gaga e Rihanna: la prima non si sarebbe dovuta esibire e la seconda dopo averla vista sul palco ha dato i numeri. Secondo i bene informati, Rihanna non ha digerito il fatto di non essere stata avvisata della performance della collega con Hold my Hand.

Lady Gaga, mentre entrava al Dolby Theatre di Los Angeles per la serata degli Oscar, è successo che un fotografo che camminava in senso contrario è inciampato cadendo a terra. Lei lo ha aiutato a rialzarsi. Fin qui tutto bene se non fosse che poi l’uomo, nel ringraziare l’artista, ha appoggiato in modo palese una mano sul suo fianco e sul suo culo: Gaga, “basita” e indignata dal gesto, si è limitata a rivolgergli un’occhiata di fuoco che non è passata affatto inosservata. Video virale.

Come vi abbiamo detto, sabato sera Barbara d’Urso era in scena con il suo spettacolo teatrale ‘Taxi a Due Piazze’ a Montecatini Terme. Mille persone in platea al Teatro Verdi e tra loro anche un nota opinionista televisiva (che spesso è anche nei salotti della Santa di Cologno Monzese) , ovvero Sara Manfuso.

Ha dichiarato a Biccy:”Abbiamo vissuto un weekend da cardiopalma, il sabato sera a Montecatini Terme, con taxi a Due Piazze di Barbara d’Urso, il panico a pochi minuti dall’inizio della messa in scena. Allarme che scatta, sirene, luci che lampeggiano. E tutto questo non per qualche istante, ma per quella che sembrava essere un’eternità. La sala era gremita, la gente che si guarda in faccia con fare interrogativo per dirsi ‘ma adesso che facciamo, scappiamo o restiamo qui?’. E non per senso di irresponsabilità, ma per una strana e inspiegabile magia che si è venuta a creare – perché già a qualche minuto dall’inizio ridevamo come pazzi perché la commedia è davvero esilarante – si è rimasti tutti quanti seduti, così come gli attori hanno continuato ad interpretare il loro ruolo in commedia.

E continua:”Tutto è andato bene, siamo stati molto fortunati, certamente poteva andare in modo diverso, però siamo qui a poterne parlare, il panico lo abbiamo vissuto, abbiamo anche riso tanto per fortuna. – ha continuato Sara Manfuso – In ogni caso è stata una serata degna di una busta choc della d’Urso. E con questo buona settimana, sperando che il cuore batta un po’ di meno o almeno batta per cose diverse e non per la paura e la preoccupazione, baci a tutti”.

Al Grande Fratello Vip interviene Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro a rischio squalifica e dice : “Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno “sgamato” tutti, I tuoi falsi litigi le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All’interno di quella casa nessuna donna ti è mai andata bene.. Dai per favore anche basta…Lui non ama le donne, Le disprezza e le maltratta“. Si riferisce a come tratta Oriana Marzoli. Ma è solo gelosa?

Non solo queen, anche santa. Da Amici, Maria De Filippi ha annunciato che il direttore artistico del serale sarà ancora Stéphane Jarny. Prima dello sceneggiatore francese però c’era Giuliano Peparini, che ha ricoperto quel ruolo fino al 2020. Peparini ha detto:”Maria mi ha sempre lasciato libero. Ero un direttore artistico molto esigente a tratti difficile. Sono un rompiscatole, non faccio vedere le cose prima, non so come mi abbia sopportato. Non mi sopportavo più nemmeno io. Sono perfezionista e insicuro. Amici? Lo rifarei domani. Al di là della stanchezza, Maria mi ha insegnato a lavorare con i giovani. Erano 150 quadri a stagione, alla fine avevo bisogno di ricaricarmi”. Ma ci tornerebbe subito..

Televoto Grande Fratello vip. Giovedì sera, al termine della puntata, Alfonso Signorini ha dato il via al televoto con la classica domanda di rito: chi vuoi salvare? In nomination sono andai i più votati: Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Giaele de Donà. Pare che sia Maestrelli a rischio eliminazione.

Compleanno a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip : Edoardo Tavassi ha infatti costretto l’ex tronista Daniele Dal Moro a un regalo “obbligato” nei confronti di Oriana Marzoli, la festeggiata. Lui ha accettato, ma con non poche ritrosie. Non sta bene e dice che non può dire perché. Uscirà dalla casa per curarsi?

