UN EBREO SCENDE IN CAMPO CONTRO I PRO-PAL – "META", AZIENDA CHE GESTISCE FACEBOOK E INSTAGRAM DI PROPRIETA' DELL'EBREO MARK ZUCKERBERG, RIMUOVERÀ I POST IN CUI IL TERMINE "SIONISTA" È USATO IN MODO DISPREGIATIVO - IL RISCHIO DI CENSURA È ALTO: COME FARÀ LA PIATTAFORMA AD ANALIZZARE TUTTI I POST IN CUI È CONTENUTA LA PAROLA E RICONOSCERE QUELLI DA ELIMINARE? - META HA INTERPELLATO OLTRE 145 STORICI, GRUPPI PER I DIRITTI CIVILI, ESPERTI LEGALI E...

(ANSA) - Meta ha aggiornato le sue politiche di utilizzo nel merito del linguaggio d'odio. L'azienda, che gestisce i social Facebook e Instagram, ha deciso che rimuoverà i post che usano il termine "sionista" se utilizzato insieme a metafore antisemite. La mossa fa seguito a ciò che l'azienda descrive come un'indagine durata mesi su come il termine è stato storicamente utilizzato e su come viene usato attualmente sui social media, in particolare nello sfondo della guerra a Gaza.

"Abbiamo stabilito che le attuali linee guida non affrontano in modo sufficiente i modi in cui le persone usano il termine 'sionista' online e offline", ha affermato Meta in un post sul blog. "In futuro, rimuoveremo i contenuti che attaccano i 'sionisti' quando non riguardano esplicitamente il movimento politico, ma utilizzano invece stereotipi antisemiti o minacciano altri tipi di danni. La parola a volte è usata come un sostituto per le parole "ebreo" o "israeliano", in particolare in una connotazione negativa.

Meta ha affermato di aver interpellato oltre 145 storici, gruppi per i diritti civili, esperti legali e di diritti umani e sostenitori della libertà di parola provenienti da tutto il mondo per giungere alla sua decisione. Per il colosso americano, l'uso del termine "sionista" potrebbe violare i termini se inserito in relazione ad affermazioni antisemite sugli ebrei che governano il mondo, parallelismi che tracciano paragoni tra ebrei e animali, inviti a danneggiare o a negare la loro esistenza.

L'annuncio è l'ennesimo tentativo da parte dei social di tracciare linee di demarcazione attorno al discorso online relativo al conflitto tra Israele e Hamas. Meta, insieme all'Oversight Board, un consiglio esterno indipendente, starebbe valutando anche se consentire o meno lo slogan pro-palestinese "dal fiume al mare" su Instagram e Facebook, usato spesso in relazione "all'eliminazione di Israele".

