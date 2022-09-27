CECCHI PAONE MELONI CECCHI PAONE MELONI
ECCO UN ALTRO "SINISTRELLO" ROSICONE – DOPO TOSCANI, ANCHE CECCHI PAONE SCAPOCCIA PER LA VITTORIA DELLA MELONI: “E’ FASCISTA, CI SONO TONNELLATE DI DOCUMENTAZIONE DELLA SUA AMMIRAZIONE PER MUSSOLINI. LA MELONI RENDERA’ IMPOSSIBILE L’ABORTO COME NELLE MARCHE”. IL DIVULGATORE DEFINI’ LA MELONI FASCISTA PERCHE’ SIEDE NEL LATO DESTRO DELL’EMICICLO IN PARLAMENTO” – E LA DUCETTA OPPOSE UN LIBERATORIO: “SIAMO AL DELIRIO”-
“DAMIANO DEI MANESKIN OGGI È UN GIORNO TRISTE PER TE NON PER IL PAESE, PORCA PUTTANA. CHI CAZZO SEI? NON SEI IL PORTAVOCE DEGLI ITALIANI” – CRUCIANI SCATENATO A "LA ZANZARA" CONTRO IL "PARTITO DEGLI ARTISTI" IN LUTTO PER LA VITTORIA DELLA MELONI – LA PRESA PER I FONDELLI DI FRANCESCA MICHIELIN: “MA QUALE RESISTENZA A QUALE CAZZO DI COSA? GLI ITALIANI HANNO VOTATO DEMOCRATICAMENTE, NON ROMPERE IL CAZZO E FAI IL TUO MESTIERE” - VIDEO
DOPO BOSSI E MARONI, ANCHE L’EX MINISTRO CASTELLI SCARICA SALVINI: “IL SUO SUCCESSORE SARA’ UNO DEI GOVERNATORI. IL NORD HA VOLTATO LE SPALLE AL PARTITO PERCHÉ DELUSO. NESSUNO PARLA PIÙ DI AUTONOMIA, SALVINI L'HA MESSA DA PARTE. SE VOLESSE TORNARE ALLE ORIGINI, CON CHE CREDIBILITÀ LO FAREBBE?" - LA VECCHIA LEGA E’ TUTTA CONTRO IL CAPITONE! NEL CONSIGLIO FEDERALE DEL CARROCCIO NESSUNO DISCUTE LA SEGRETERIA SALVINI. C'È STATA UNA DISCUSSIONE FRANCA MA…
LA VITTORIA DELLA MELONI METTE LE ALI A TIM – IL TITOLO È VOLATO IN BORSA SPINTO DALLE RECENTI POSIZIONI ESPRESSE DALLA LEADER DI FRATELLI D'ITALIA SU UN’OPA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUL GRUPPO (MA SALVINI E BERLUSCONI SARANNO D'ACCORDO?) – A QUESTO SI AGGIUNGE LA POSSIBILE CESSIONE DI TIM BRASIL, DALLA QUALE L'AMMINISTRATORE DELEGATO PIETRO LABRIOLA PUNTA A INCASSARE 5-6 MILIARDI
UN INSEGNANTE INDIANO HA AMMAZZATO DI BOTTE UNO STUDENTE 15ENNE PERCHÉ NON HA RISPOSTO IN MANIERA CORRETTA DURANTE UN ESAME: IL RAGAZZO ERA STATO PORTATO IN OSPEDALE DOPO AVER PERSO CONOSCENZA, MA NON SI È MAI PIÙ RIPRESO – LA POLIZIA ORA È A CACCIA DEL PROF PER ARRESTARLO MENTRE NEL PAESE SONO ESPLOSE LE PROTESTE: LA VITTIMA APPARTENEVA ALLA CASTA DEI DALIT, IL GRADINO PIÙ BASSO DELLA GERARCHIA SOCIALE INDIANA E…
"NON DATE PER SCONTATO CHE CI SARÀ LA CATTEDRALE" - IL PRESIDENTE DEL MILAN, PAOLO SCARONI, SUL PROGETTO DEL NUOVO STADIO DI SAN SIRO: "ERAVAMO PARTITI DICENDO 'COSTRUIAMO 160MILA METRI QUADRI' E ADESSO SONO 100MILA. POI DOVEVAMO FARE LE COSE IN CERTI TEMPI, E ADESSO CAMBIA LA PROPRIETÀ. SE NEL NOSTRO PAESE PER PRENDERE DECISIONI CI SI METTE 10 ANNI, ALLA FINE TUTTO CAMBIA..."
“FACILE SOGNARE” CON L'ARTE: A MILANO LO "SPAZIO INCONTRO" PER I BAMBINI IN DIFFICOLTÀ (TRA CUI I FIGLI DELLE FAMIGLIE UCRAINE). ALLA SERATA DI PRESENTAZIONE AVVISTATE TRA SPRITZ E SORRISONI BARBARIE D’URSO, MARTINA COLOMBARI, LA REDIVIVA NATASHA STEFANENKO, VICTORIA CABELLO CHE RECENTEMENTE HA CONFESSATO DI VOLER LIMONARE PIER SILVIO BERLUSCONI E SYRIA IN VERSIONE DJ - L'INIZIATIVA PROMOSSA DA F"ACILE RISTRUTTURARE" IN COLLABORAZIONE CON LA ONLUS DI ANNA FOGLIETTA… - FOTO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
QUAL È IL MODO MIGLIORE PER MANTENERE IL CERVELLO IN SALUTE MENTRE INVECCHIAMO? ESISTONO INNUMEREVOLI STUDI CHE DESCRIVONO IN DETTAGLIO I MODI PER PREVENIRE IL DECLINO COGNITIVO, MA UN TEAM DI RICERCATORI NORVEGESI HA TROVATO IL MODO DI RIASSUMERE IL TUTTO CON TRE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI: ESERCIZIO FISICO, SOCIALITÀ E NUOVI HOBBY…