ECCO UN ALTRO "SINISTRELLO" ROSICONE – DOPO TOSCANI, ANCHE CECCHI PAONE SCAPOCCIA PER LA VITTORIA DELLA MELONI: “E’ FASCISTA, CI SONO TONNELLATE DI DOCUMENTAZIONE DELLA SUA AMMIRAZIONE PER MUSSOLINI. LA MELONI RENDERA’ IMPOSSIBILE L’ABORTO COME NELLE MARCHE”.  IL DIVULGATORE DEFINI’ LA MELONI FASCISTA PERCHE’ SIEDE NEL LATO DESTRO DELL’EMICICLO IN PARLAMENTO” – E LA DUCETTA OPPOSE UN LIBERATORIO: “SIAMO AL DELIRIO”

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“FACILE SOGNARE” CON L'ARTE: A MILANO LO "SPAZIO INCONTRO" PER I BAMBINI IN DIFFICOLTÀ (TRA CUI I FIGLI DELLE FAMIGLIE UCRAINE). ALLA SERATA DI PRESENTAZIONE AVVISTATE TRA SPRITZ E SORRISONI BARBARIE D’URSO, MARTINA COLOMBARI, LA REDIVIVA NATASHA STEFANENKO, VICTORIA CABELLO CHE RECENTEMENTE HA CONFESSATO DI VOLER LIMONARE PIER SILVIO BERLUSCONI E SYRIA IN VERSIONE DJ - L'INIZIATIVA PROMOSSA DA F"ACILE RISTRUTTURARE" IN COLLABORAZIONE CON LA ONLUS DI ANNA FOGLIETTA… - FOTO

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