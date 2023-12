ECCO A COSA SERVONO I GIORNALI: A IMBOSCARE LE NOTIZIE! – IERI, NEI QUOTIDIANI DI PROPRIETÀ DI ANTONIO ANGELUCCI, PARLAMENTARE DELLA LEGA, LA NOTIZIA DELL’INCHIESTA SUGLI APPALTI ANAS, CHE HA PORTATO TOMMASO VERDINI AI DOMICILIARI, È STATA OCCULTATA – “IL GIORNALE” NON HA INSERITO RICHIAMI IN PRIMA PAGINA E “LIBERO” HA RELEGATO TUTTO IN UN COLONNINO. MA “IL TEMPO” HA FATTO DI PIÙ (ANZI, DI MENO). LA NOTIZIA APPARE SOTTO UN ARTICOLO SULL'INFLUENZA A CAPODANNO. TITOLO: “COMMESSE ANAS, CINQUE AI DOMICILIARI”. CHI SARANNO MAI QUESTI CINQUE?

L’inchiesta che ha portato Tommaso Verdini ai domiciliari non è sembrata una grande notizia ai tre giornali nazionali editi dalla famiglia di Antonio Angelucci, parlamentare della Lega guidata da Matteo Salvini e incidentalmente grande amico […] del padre Denis […].

La vicenda legata agli appalti Anas è stata letteralmente imboscata da Il Giornale, Libero e Il Tempo che fanno capo alla Tosinvest, di cui Denis Verdini (pure lui indagato) è tra l’altro stato manager fino al 2019.

Una questione di “area” politica, si dirà, ma anche una questione di relazioni: Verdini vanta da sempre una profonda sintonia con Antonio Angelucci, che gli prestò anche 10 milioni per ripianare un suo debito col Credito fiorentino.

[…] Fatto sta che di fronte all’inchiesta per corruzione che coinvolge Verdini jr. i tre quotidiani sembrano aver deciso una linea soft, molto soft.

Il Giornale – l’ultimo arrivato nella “famiglia” Tosinvest – ha scelto di non aver alcun richiamo della notizia in prima pagina. Un articolo a pagina 9 dà conto dei “nuovi guai” per i Verdini e nel catenaccio esplicita: “Il figlio dell’ex senatore ai domiciliari”. Scelta simile a quella di Libero che, sempre a pagina 9, in un più sobrio colonnino, spiega ai lettori: “Corruzione, indagato Verdini. Domiciliari al figlio”.

Tantissimo in confronto a Il Tempo. Il quotidiano romano piazza la notizia dell’inchiesta nella pancia di pagina 8 e prova ad annacquare la questione in ogni modo. Titolo: “Commesse Anas, cinque ai domiciliari”. Chi sono questi cinque accusati? Se proprio è caduto l’occhio su quel boxone, una volta che si è letto il titolo, bisogna scoprirlo dal catenaccio: “La procura di Roma ipotizza corruzione anche per Verdini junior”.

Nella costruzione della pagina, […] è stata privilegiata un’altra indagine certamente più rilevante […]: “Ferragni sotto inchiesta pure a Prato”. E a essere precisi, l’imprenditrice digitale non è neanche indagata.

