4 mag 2024 12:50

ECCONE UN’ALTRA CHE VUOLE “LA RIEDUCAZIONE DEI MASCHI” – L’ATTRICE LUDOVICA MARTINO, DALL’ALTO DEI SUOI 27 ANNI, RIPETE LA PAPPARDELLA CONTRO “LA CULTURA PATRIARCALE” CON L’AFFONDO IN STILE URSS: “SERVE UNA RIEDUCAZIONE DEI RAGAZZI” (PERCHE’ NON MANDARLI IN SIBERIA?) – “ANCORA C'È CHI FISCHIA SE INDOSSI LA MINIGONNA, NON MI SENTO SICURA QUANDO TORNO A CASA. SE PARCHEGGIO LONTANO TOLGO I TACCHI E CORRO VELOCE, HO IL TERRORE CHE POSSA ACCADERMI QUALCOSA. SERVE UN SUSSIDIO PSICOLOGICO STATALE PER TUTTI” (ANCHE PER LEI, A’ STO PUNTO)