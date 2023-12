Estratto dell’articolo di Valentina Lupia per www.repubblica.it

giorgia soleri

Gabriele Muccino contro Giorgia Soleri. L’attivista e influencer, autrice di un libro ed ex compagna del frontman dei Maneskin Damiano David, forte del suo seguito sui social (766mila followers solo su Instagram), ha accettato di pubblicizzare un’app di dating.

Nel video — nella didascalia c’è l’hashtag #ad, […] si vede Soleri che insieme ad altre due ragazze mette in scena una sorta di pigiama party.

[…]

gabriele muccino 5

Tra i tanti commenti c’è anche quello di Gabriele Muccino: “Questa è una delle #ad più tristi che abbia mai visto. Capisco i soldi, ma l’imbarazzo di un concept così degradante… perché mortificarsi con questa scenetta da brividi?”, scrive il regista, che per le sue parole ha ricevuto 368 like.

La risposta di Giorgia Soleri è arrivata poco dopo. “Pensa quanto è degradante e da brividi vedere Gabriele Muccino che fa l’hater qualsiasi nei confronti di una persona che ha la metà dei suoi anni, pensando dall’alto della sua carriera e del suo potere che a qualcuno possa interessare la sua opinione non richiesta sulle scelte professionali e non che altre persone compiono. se non fosse imbarazzante, riderei”. E ancora Muccino: “Non sono affatto un hater. È un commento, puoi non accettarlo. Anzi dimenticalo proprio! L’imbarazzo della scenetta resta”.

giorgia soleri vestita da catwoman per halloween 2 gabriele muccino col david foto di bacco gabriele muccino 4 gabriele muccino 7 gabriele muccino 1 giorgia soleri giorgia soleri giorgia soleri vestita da catwoman per halloween 1 giogia soleri 5 giorgia soleri giogia soleri 6 GIORGIA SOLERI giorgia soleri IL SEX TOY DI GIORGIA SOLERI giogia soleri 2 giorgia soleri giorgia soleri vestita da catwoman per halloween 3