EDITORIA IN ALLEGRIA – AL VIA IL VALZER DI POLTRONE: IN MONDADORI MARILENA ROSSI VA A DIRIGERE LA NARRATIVA ITALIANA AL POSTO DI GIOVANNI FRANCESIO (CHE APPRODA A NERI POZZA). NUOVO PROGETTO IN CASA FELTRINELLI: GIUSEPPE RUSSO, CHE HA PORTATO IN DOTE DUE ANNI FA LO STREGA A NERI POZZA GRAZIE A "DUE VITE" DI EMANUELE TREVI, COADIUVATO DA ROBERTO COTRONEO NEL RUOLO DI EDITOR PER LA NARRATIVA ITALIANA, SI INTESTA "GRAMMA", CON L'OBIETTIVO DI UNA TRENTINA DI TITOLI ALL'ANNO SPAZIANDO DALLA FICTION ALLA SAGGISTICA – CAMBIO ANCHE IN GUANDA, RIZZOLI, SPERLING & KUPFER, MARSILIO E...

Estratto dell’articolo di Crocefisso Dentello per il Fatto Quotidiano

MARILENA ROSSI

(...) L'effetto domino è stato avviato all'inizio dell'anno dal cambio di casacca in Guanda. A scegliere i titoli italiani è subentrata, reduce dalla direzione didattica della Scuola Holden, Federica Manzon, scrittrice e già editor in Mondadori.

Proprio a Segrate si registra il passaggio di consegne più rilevante. Marilena Rossi, classe 1977, editore che da tre lustri affianca autori noti come Teresa Ciabatti o Alessandro Piperno (oggi alla guida della prestigiosa collana dei Meridiani), si guadagna la promozione sul campo e va a dirigere la narrativa italiana. Rossi succede a Giovanni Francesio che lascia Mondadori per Neri Pozza.

Chissà che non riesca a strappare qualche autore alla sua ex collega e traghettarlo nel catalogo di una casa editrice che annovera pezzi da novanta come Romain Gary o Eskhol Nevo.

GIUSEPPE RUSSO

Giuseppe Russo, colui che ha diretto Neri Pozza per vent'anni e che gli ha portato in dote due anni fa il premio Strega grazie a Due vite di Emanuele Trevi, sgombra la sua scrivania per dare vita a un nuovo progetto in casa Feltrinelli. Coadiuvato da Roberto Cotroneo nel ruolo di editor per la narrativa italiana, Russo si intesta Gramma, marchio di qualità con l'obiettivo di una trentina di titoli all'anno spaziando dalla fiction alla saggistica.

Rizzoli, per tornare alla galassia Mondadori, dopo avere centrato due best-seller di area destrorsa come Il sistema di Sallusti-Palamara e Io sono Giorgia della premier Meloni, si affida alla friulana Federica Magro, solida esperienza nei tascabili prima negli Oscar e poi in Bur. Probabile all'orizzonte anche la sfida, sul fronte della narrativa italiana, di riportare al centro del dibattito autori e autrici di una Rizzoli che, eccetto il nome di punta Walter Siti, non indovina più casi letterari delle proporzioni di Acciaio firmato da Silvia Avallone.

ROBERTO COTRONEO

Il suo pigmalione di allora, Michele Rossi, è dirottato dal gruppo Feltrinelli alla guida della sua controllata Sem, casa editrice fondata da Riccardo Cavallero (le modalità della sua fuoriuscita sono state al centro di polemiche) che ha in catalogo tra gli altri David Leavitt e Antonio Moresco.

Sempre il gruppo Feltrinelli – che dal 2017 annovera tra le sue sigle di proprietà anche Marsilio – promuove il responsabile dell'area marketing Fabio Ferlin a nuovo direttore editoriale della casa editrice veneziana amministrata dagli eredi di Cesare De Michelis e guidata, sul fronte della narrativa di casa nostra, da una editor nota al grande pubblico come la scrittrice Chiara Valerio.

roberto cotroneo foto di bacco (2)

Cambio della guardia anche per Sperling & Kupfer, Piemme e Frassinelli. Marchi che annoverano soprattutto autori stranieri di genere del calibro di Stephen King, Danielle Steel, Micheal Connelly. A capitanarle Martina Donati, classe 1967. Nel suo curriculum la narrativa Young Adult per Giunti e lo scouting per Newton Compton. Fatalmente proprio da Sperling e Piemme trasloca l'editor Grazia Rusticali, la quale va a dirigere Nord, la casa editrice (merito soprattutto l'ex direttrice, ora in pensione, Cristina Prasso) che ha portato in cima alle classifiche la trilogia della Saga dei Florio di Stefania Auci. E che da settimane bissa con la fresca vincitrice del premio Bancarella Francesca Giannone con il suo romanzo di emancipazione femminile La portalettere.

C'è spazio puro per una nuova scommessa, in barba alla crisi e alle iniezioni di sfiducia. Da ottobre approdano in libreria i primi due titoli di un editore indipendente con sede a Torino. Ago edizioni si propone di recuperare traduzioni inedite o capolavori dimenticati del Novecento.

FEDERICA MAGRO

Si comincia con Confessione di mezzanotte di Georges Duhamel e I condannati dell'Escambray di Norberto Fuentes. Chissà se questi gioielli d'autore troveranno spazio in Go Giunti Odeon, nuovo concept di libreria che aprirà i battenti in autunno a Firenze nei locali dello storico cineteatro Odeon. Uno spazio multiculturale innovativo la cui direzione artistica è stata affidata a Gabriele Ametrano, anima di quella Città dei lettori che, oltre che un festival, speriamo sia una felice profezia per la nostra editoria in affanno.