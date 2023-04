ELENOIRE CASALEGNO NON E' UNA FIGA DI LEGNO! “FECI BALLARE LA LAMBADA A RAIMONDO VIANELLO CHE ERA IN MUTANDE E CANOTTIERA. QUANDO GLI DISSI CHE ERO RIMASTA INCINTA, MI DISSE: “MA LO SA CHI È IL PADRE?” – DJ RINGO? NON È MAI FACILE LA SEPARAZIONE, MA SONO FELICE CHE NOSTRA FIGLIA NON CI ABBIA MAI VISTO DISCUTERE NEANCHE UNA VOLTA" - "CON SGARBI EBBI UN FLIRT ESPLOSIVO, IO AVEVO 20 ANNI, LUI, 44. IL NOSTRO INCONTRO FU UNA VERA BOMBA" – E OGGI? HO UNA RELAZIONE CHE MI DA’…

Estratto dell’articolo di Maria Volpe per il Corriere della Sera

Elenoire Casalegno, 46 anni, ex modella, bellissima, altissima, apparentemente un po’ algida, anche se il sorriso tradisce una innata gentilezza. Una donna libera, indipendente, che non pare sgomitare. In questi 25 anni ci sono stati momenti di ampia eco mediatica, e momenti di lunghi silenzi, successi televisivi e incertezze professionali, copertine di giornali e gossip su fidanzati, compagni, presunti flirt

A 20 anni, la storia con Vittorio Sgarbi tenne banco sui giornali. Eravate paparazzati ovunque...

«Mi viene da sorridere perché fu un flirt durato quattro mesi, ma è come se fosse stata la storia più lunga e importante della mia vita. I media continuano a parlarne.. In realtà non poteva durare di più. Io avevo 20 anni, ero testarda e forte. Lui, 44 anni, pure era forte, determinato e cercava di imporsi.. Un incontro che fu una vera bomba. Lui era un uomo di cultura ed era bello ascoltarlo mentre raccontava un quadro di Piero della Francesca. Era affascinante e mi piaceva perché era diretto. Magari usa termini un po’ forti, ma io preferisco le persone schiette, sincere, che non ti parleranno mai alle spalle».

(...)

penthouse ita elenoire casalegno

elenoire casalegno 3

Un uomo professionalmente molto importante nella sua vita è stato Raimondo Vianello: lo ha affiancato, dal ‘97 al ‘99, nella conduzione di «Pressing» su Italia 1.

«Avevo un bellissimo rapporto con lui, qualche volta conflittuale perché dicevo ciò che pensavo, ma lui amava questo mio aspetto. Perchè pure lui diceva sempre ciò che pensava, anche se lo faceva con la sua ironia, a tratti macabra.. Un uomo molto intelligente, oggi non c’è un suo delfino».

Un episodio che racconta Vianello e il vostro rapporto.

elenoire casalegno dj ringo

«Scelsi di non condurre l’ultima edizione di “Pressing”. Raimondo ci rimase male. Iniziarono i provini per sostituirmi, ma lui disse: “Se non c’è Casalegno, io non lo faccio più”. Così mi obbligarono a proseguire, e oggi sono contenta di averlo fatto. Ricordo che gli dissi: “Gliela farò pagare”. Lui per me è stato un grande insegnante, ho avuto la fortuna di lavorare al fianco a una grande persona, un uomo per bene, con una moglie per bene. E questo è molto raro. Ma era anche molto simpatico e divertente. Un giorno arrivai in studio, andai nel suo camerino: era in mutande e canottiera. Lo tirai fuori e gli feci ballare la lambada. Una scena esilarante».

Una delle sue battute cattive, Raimondo, gliel’ha mai rivolta?

«Si! Ero incinta ma non l’avevo detto a nessuno. Avevo le nausee e quando c’erano gli stacchi pubblicitari correvo in bagno a vomitare. Lui se ne accorse e mi chiese: “Ha preso un virus?”. Gli risposi: “Raimondo, sono incinta”. E lui: “Ma lo sa chi è il padre?”».

A proposito del padre di sua figlia: dal legame con Dj Ringo nel 1999 è nata Swami, oggi 23 anni. Siete stati per anni una coppia molto affiatata. Avete vissuto una lunga storia d’amore finita quando la bambina era piccola.

elenoire casalegno

«Ci siamo separati che nostra figlia aveva due anni, ma la priorità era lei e volevamo che lei fosse serena. Noi adulti possiamo sbagliare, ma loro non devono subire gli effetti dei nostri errori. Trovo assurdo che due persone che fino a poco tempo prima andavano d’accordo, poi si scannino dall’avvocato. Abbiamo sempre trovato un punto d’accordo io e il papà di Swami. Facile? No, non è mai facile la separazione, ma sono felice che nostra figlia non ci abbia mai visto discutere neanche una volta. Era importante che lei vedesse suo padre come il migliore al mondo, non volevo che avesse un rapporto difficile con l’altro sesso».

(...)

Lei ha avuto dei compagni, ma si è sposata solo una volta: nel 2014 con Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4. Nel 2017 una dolorosa separazione.

elenoire casalegno 1

«Sì, è stato un grande dolore la fine del mio matrimonio. Ci devi lavorare per capire che non è un fallimento. Io non mi ero mai sposata perché dò un grande valore al matrimonio. Per anni ho scelto di non sposarmi perché una vocina mi diceva di no, poi a 38 anni ho fatto il grande passo ben calibrato e non credevo potesse finire. Piangevo disperata chiusa in bagno per non farmi vedere da mia figlia, ma tanto i figli capiscono tutto».

Ora a che punto è della sua vita?

«Ho fatto quattro anni di analisi che consiglio a tutti, sono migliorata e cresciuta. Vorrei arrivare alla fine dei miei giorni capendo fino in fondo chi sono . Oggi la mia priorità è trovare la serenità e non è poco. Amarsi per le donne è difficile, è un’attitudine che arriva un po’ tardi. Ora ho una relazione che mi dà serenità e sono più centrata su me stessa».

elenoire casalegno elenoire casalegno elenoire casalegno 5 elenoire casalegno casalegno CASALEGNO 032 elenoire casalegno alf 2299 elenoire casalegno elenoire casalegno elenoire casalegno elenoire casalegno alberto dandolo ed elenoire casalegno elenoire casalegno 10 david parenzo ed elenoire casalegno elenoire casalegno 8 elenoire casalegno 4 roberto d agostino e elenoire casalegno Elenoire Casalegno sebastiano lombardi e elenoire casalegno sebastiano lombardi e elenoire casalegnoe paolo limiti LA LITE TRA VALERIA MARINI E ELENOIRE CASALEGNO pino strabioli elenoire casalegno elenoire casalegno madrina del gay village (1) valentina varisco elenoire casalegno (2) valentina varisco elenoire casalegno (1) elenoire casalegno bettarini elenoire casalegno elenoire casalegno elenoire casalegno elenoire casalegno elenoire casalegno elenoire casalegno elenoire casalegno elenoire casalegno 5 matteo cambi elenoire casalegno matteo cambi elenoire casalegno 1 elenoire casalegno 4

raimondo vianello sandra mondaini raimondo vianello vittorio sgarbi foto di bacco

elenoire casalegno elenoire casalegno