ELETTRONA PANTERONA - LA LAMBORGHINI HA FATTO ANDARE SU DI GIRI I FOLLOWER CON UNA FOTO PICCANTINA PUBBLICATA SU INSTAGRAM: UN COMPLETINO SPORTIVO IN STILE "SADOMASO", SEMI TRASPARENTE E ATTILLATISSIMO CHE LASCIA BEN POCO SPAZIO ALL’IMMAGINAZIONE, OLTRE A UNA CAPIGLIATURA RICCIA E LEONINA - POI IL COMMENTO NELLA DIDASCALIA: "BIENVENIDAS AL PARTYYYYY”. E I FAN SI SONO SCATENATI…

Da www.liberoquotidiano.it

elettra lamborghini

Elettra Lamborghini ha allietato i suoi follower con uno scatto molto sensuale. La bella e ironica ereditiera ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con una specie di completino sportivo in stile "sadomaso", semi trasparente e attillatissimo che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Capelli ricci selvaggi e un'espressione insolitamente seria per la popstar, la foto ha ovviamente fatto il pieno di cuoricini e di commenti.

"Bienvenidas al partyyyyy", scrive la Lamborghini nella didascalia dell'immagine. "Wow", rispondono i suoi follower. "Te amo", scrive uno. "Ellamad*** cit Pozzetto...", commenta ironico un altro. "Come sempre stratosferica”.

E ancora: "Ho le farfalle nella pancia", "Amoreee te amo te quiero tequila... Aspettiamo la new song", si legge. Qualcuno poi apprezza la nuova pettinatura selvaggia: "Dovresti portare più spesso i capelli ricci", "Ogni riccio un capriccio - mattacchiona...". "Sposami", propone un fan, "

elettra lamborghini 2

In questo momento Elettra Lamborghini è in onda su Canale Nove col format comico Only Fun al fianco del duo PanPers. Dopo le varie ospitate in diverse trasmissioni come l'Isola dei famosi, ora con la conduzione di questo programma divertente, la bella ereditiera lascia intendere di voler percorrere nuove strade nel mondo della televisione. I suoi fan, però, aspettano il suo nuovo singolo.

