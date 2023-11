22 nov 2023 18:49

ELIOGABALO CI HA GABBATO: VOLEVA LA PUCCHIACCHELLA TRA LE GAMBE! L'IMPERATORE ROMANO SOGNAVA DI AVERE GENITALI FEMMINILI E VOLEVA ESSERE CHIAMATO "LADY" - POLEMICHE DEGLI STORICI CONTRO UN MUSEO INGLESE CHE HA SCELTO DI DEFINIRLO CON IL PRONOME FEMMINILE - ALCUNI STORICI INSORGONO: “I ROMANI NON AVEVANO IDEA DELLA CATEGORIA DI TRANSESSUALE COME LA INTENDIAMO OGGI” - LE CRONACHE LATINE RIFERISCONO CHE QUELLA PAZZARIELLA DI ELIOGABALO SI SPOSÒ 5 VOLTE: 4 VOLTE CON DONNE E UNA VOLTA CON UN EX SCHIAVO: IN QUEST’ULTIMO MATRIMONIO, L’IMPERATORE “FU DATO IN SPOSA E FU CHIAMATO MOGLIE, AMANTE E REGINA” – VIDEO