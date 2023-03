ELISABETTA CANALIS FUORI DI SENO – L’EX VELINA, IN CRISI CON IL MARITO, INCENDIA I SOCIAL CON LE SUE FOTO BOLLENTI – LA CANALIS, CHE RECENTEMENTE E’ STATA PAPARAZZATA A MILANO CON IL CAMPIONE DI KICKBOXING GEORGIAN CIMPEANU, VUOLE STRAVINCERE E SI MOSTRA ANCHE CON UN LOOK ACQUA E SCIACQUONE. IL RISLTATO? GIUDICATE VOI…

Estratto da fanpage.it

Una delle manie più amate dalle star da qualche anno a questa parte? Quella di mostrarsi al naturale, così da dare prova del fatto che la propria bellezza non ha bisogno di artifici.

elisabetta canalis

L'ultima a non aver resistito al trend è stata Elisabetta Canalis, che si è servita dei social per rivelare qual è il suo aspetto in versione acqua e sapone. Nelle ultime settimane l'abbiamo sempre vista elegante e sofisticata, ha infatti partecipato alle sfilate più ambite della Fashion Week, ma ora ha cambiato radicalmente registro. Si è presa una "pausa" dal trucco e dai filtri, apparendo meravigliosa proprio come quando utilizza il make-up: ecco le foto dell'ex velina al naturale.

(...)

Il look acqua e sapone di Elisabetta Canalis

elisabetta canalis

A fare la differenza, però, è stato il beauty look di Elisabetta Canalis: si è presa una pausa dai make-up curati nei minimi dettagli e non ha avuto paura di posare al naturale con i capelli raccolti in una coda di cavallo alta. Nella didascalia ha scritto semplicemente "No filter", lasciando intendere che, oltre a non usare il trucco, non si è servita neppure dei filtri social o di altri artifici.

Il risultato, però, è sempre impeccabile. La showgirl è meravigliosa anche in versione acqua e sapone: ha la pelle di porcellana come quella di una 20enne, il sorriso smagliante e la bocca naturalmente carnosa. Quale sarà il segreto per essere così splendide dopo i 40 anni?

