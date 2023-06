Giuseppe Candela per Dagospia

LA PREMIERATA DITTA - MEME BY EMLIIANO CARLI

NON SOLO L'EREDITA', PINO INSEGNO RADDOPPIA IN AUTUNNO SU RAI2

Pino Insegno è considerato il volto di punta della nuova Rai meloniana. Il conduttore, amico della Premier da vent'anni, ha condotto eventi elettorali di Fratelli d'Italia ed è stato almeno quattro volte a Palazzo Chigi nei mesi scorsi. Com'è noto, Insegno arriverà alla conduzione de L'Eredità al posto di Flavio Insinna, in onda dal 1° gennaio 2024.

Non solo, per l'ex volto della Premiata Ditta sarebbe previsto un nuovo impegno in autunno su Rai2. Un programma in onda nel preserale, a partire dalle 19.50 circa, per trainare l'edizione del Tg2 delle 20.30. Una fascia già testata lo scorso anno da Drusilla Foer e Paolo Conticini.

ELLY SCHLEIN

ELLY SCHLEIN VA A CARTABIANCA E FLORIS NON LA PRENDE BENE

Martedì scorso Elly Schlein è stata ospite di Bianca Berlinguer a "CartaBianca". La segretaria del Pd ha scelto Rai3 e non La7 e Giovanni Floris. Proprio dalle parti di "DiMartedì" non l'avrebbero presa benissimo.

E, sarà un caso, il giorno successivo diversi quotidiani, ma anche il sito del Corriere della Sera (che con La7 condivide l'editore) hanno rilanciato gli ascolti dello scontro Schlein-Bersani, gonfiando il dato a favore di quest'ultimo e senza precisare che la sfida in onda è durata solo sei minuti.

diletta leotta loris karius 7

DILETTA LEOTTA "SOGNA" L'INTER PER IL SUO LORIS KARIUS

Procede a gonfie vele l'amore tra Diletta Leotta e Loris Karius, portiere tedesco in forza al Newcastle. La conduttrice ha comunicato sui social la gravidanza qualche mese fa, sognerebbe però un trasferimento in Italia del suo compagno.

Un desiderio che il volto di Dazn avrebbe espresso non solo al suo Loris ma anche ad amici e colleghi, tanto da "proporlo", se così si può dire, all'Inter. Idea che però non avrebbe scaldato i cuori dei dirigenti nerazzurri. Diletta "procuratrice" punterà adesso su Milan o Monza?

MISS ITALIA SU RAI1 FA AGITARE LA PRESIDENTE MARINELLA SOLDI

marinella soldi

Dagospia ha anticipato il ritorno di Miss Italia su Rai1, per la gioia della Lega. Con la messa in onda solamente della finale ma con una data ancora traballante tra settembre e gennaio, quando secondo Tvblog potrebbe avere più tempo per lavorare al progetto la conduttrice Milly Carlucci.

miss italia 2022

Il ritorno del concorso di bellezza però rischia di far esplodere un caso a Viale Mazzini per la contrarietà della presidente Marinella Soldi che considera l'evento superato e dannoso per l'immagine della donna. Come finirà?

berrettini melissa satta

TROPPE POLEMICHE E GOSSIP, MATTEO BERRETTINI CAMBIA COMUNICAZIONE

Polemiche sportive ma soprattutto tanto gossip, complice la storia d'amore con l'ex velina Melissa Satta. Matteo Berrettini è sempre al centro della scena e proverà a dare una sterzata alla sua immagine, il campione ha deciso di cambiare la sua comunicazione affidandosi alla società Parole&Dintorni di Riccardo Vitanza. Basterà?

LINO BANFI NON SI FERMA MAI: NUOVO PROGETTO IN ARRIVO

Ottantasei anni e non sentirli. Lino Banfi non ha nessuna intenzione di stare fermo e sta lavorando a un nuovo progetto, questa volta non si tratterebbe di una commedia ma di un prodotto differente realizzato dalla Ocean Production, con la regia affidata a Lodovico Gasperini con cui l'attore pugliese ha già lavorato in passato.

meloni chiocci

CHIOCCI AL TG1, LA MOGLIE DEL DIRETTORE MELONIANO LAVORA NEL PROGRAMMA CHE NON PIACE A GIORGIA MELONI

Una semplice curiosità. Gianmarco Chiocci, ex Adnkronos, è stato nominato alla direzione del Tg1, dove sarebbe stato ben accolto dalla redazione, per volontà di Giorgia Meloni. Chiocci è sposato con Alessandra Frigo, nota autrice, per anni impegnata a Le Iene e ora caporedattrice a Piazzapulita, il programma di La7 che la premier non gradisce per precedenti inchieste e che non può avere come ospiti esponenti del suo partito.

ilaria d amico

ILARIA D'AMICO CERCA POSTO IN RAI, MONICA GIANDOTTI VERSO LINEA NOTTE?

"Che c'è di nuovo?" Ilaria D'Amico cerca un posto al sole sulle reti Rai. Dopo i bassi ascolti del suo talk show in onda in prime time su Rai2, la giornalista vorrebbe una seconda occasione. È stata accostata anche ad Agorà dove la partita è ancora molto aperta. Monica Giandotti, in quota Pd, può contare sulla stima di Mario Orfeo che avrebbe suggerito l'idea della sua riconferma. La moglie di Cappellini deve fare i conti anche con gli ascolti traballanti. Per lei, proprio per volontà del direttore del Tg3, potrebbero aprirsi le porte di Linea Notte...

monica giandotti

NUOVO PROGRAMMA COMICO SU RAI2 CON DE CARLO, NUZZO E DI BIASE

Tra le novità della prossima stagione anche un programma comico con lo stand up comedian Francesco De Carlo e un duo comico molto amato, Nuzzo e Di Biase. Un talk show comico che tratterà argomenti "larghi" destinato a Rai2, le registrazioni inizieranno a fine agosto e si terranno negli studi di via Asiago 10 a Roma. La trasmissione è prodotta da Verve Media Company.

ARRIVA IL SETTIMO PROGRAMMA STAGIONALE PER FRANCESCA FIALDINI

In Rai hanno grande stima per Francesca Fialdini o forse non esistono alternative. Per la conduttrice toscana arriva il suo settimo impegno stagionale, la conduzione dei "Nastri d'argento" in onda mercoledì 21 giugno su Rai Movie. Si aggiunge a "Da noi a ruota libera", "Le Ragazze", "Fame d'amore", "Lo Zecchino d'Oro", "Premio Campiello" e "Junior Eurovision Song Contest". Sette programmi in dieci mesi.

francesca fialdini

INDOVINELLI

1) È un volto noto del piccolo schermo, ha partecipato a un programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. La signora si è presentata ai provini di Ballando con le Stelle ma è stata rimbalzata. Di chi si tratta?

2) In questi giorni nelle redazioni milanesi tutti ripetono una cifra: 42 mila euro. Perché? E a cosa si riferiscono?

lino banfi foto di bacco (3)

3) Un allenatore molto quotato ha vissuto con parecchio fastidio le critiche arrivate nelle scorse settimane da un importante quotidiano. È convinto che a dettarle sia un dirigente di punta della sua società. Di chi stiamo parlando?

melissa satta matteo berrettini francesca fialdini massimo ceccherini francesco botta e il post sulle borgate vs francesca fialdini ilaria d amico che c e di nuovo monica giandotti foto di bacco marco chiocci berrettini melissa satta monica giandotti melissa satta matteo berrettini a monaco 4 melissa satta matteo berrettini a monaco 2 melissa satta matteo berrettini a monaco 6 melissa satta matteo berrettini a monaco 1 melissa satta matteo berrettini a monaco 3 melissa satta matteo berrettini a monaco 5

lino banfi foto di bacco (2)

karius diletta leotta diletta leotta karius karius diletta leotta diletta leotta karius diletta leotta karius diletta leotta loris karius 2 diletta leotta loris karius 3 diletta leotta loris karius 4 diletta leotta loris karius 5 diletta leotta loris karius 6 karius diletta leotta