Serena Autieri scalpita per tornare in tv con un programma tutto suo. Intanto tesse relazioni con gente che conta. Tra cui Simona Agnes, figlia di Biagio Agnes e consigliere del cda Rai quota Forza Italia (sponda Gianni Letta). La Agnes, neo presidente del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" infatti nei giorni scorsi ha scelto per una serata evento proprio Serena Autieri come "madrina d'eccezione".

Ma c'è di più: l'attrice napoletana starebbe vivendo anche un momento privato di crisi con la sua migliore amica, nonché consigliera fedele, Michelle Hunziker. Incomprensioni che si sono acuite negli ultimi mesi. Le due primedonne, pur continuando a seguirsi sui social, hanno rallentato le loro frequentazioni. Una maretta passeggera? Un addio definitivo? E se si, perché?

Elodie è in un momento d'oro! I suoi concerti sono tutti sold out e oltre alla ovazione popolare sta godendo anche del consenso dei critici musicali più austeri e rigorosi. Forse non tutti sanno che tra qualche mese la cantante originaria della periferia romana verrà lanciata sul mercato musicale al di là dell'Atlantico, con un importante investimento discografico: andrà alla conquista del Nord e Sud America. Nel frattempo è allo studio anche un progetto musicale a due voci con la sua amica e collega Annalisa. Procede a gonfie vele anche la sua storia d'amore con il motociclista Andrea Iannone: i due, che vivono assieme tra Lugano e Milano, stanno facendo progetti di coppia in grande.

Myrta Merlino è sul fronte di guerra! Il suo Pomeriggio Cinque stenta a decollare negli ascolti e sta cercando di correre ai ripari. Come? "Scippando" a suon di euro gli opinionisti fissi del suo competitor "Vita in diretta", lo storico rotocalco del pomeriggio di Rai 1 condotto da Alberto Matano. Il primo "acquisto" di Myrta è stata la conduttrice radiofonica e volto tv Anna Pettinelli, ospite fissa di Matano . La conquista è passata dal cachet : a fronte dei 300 euro percepiti da Anna in Rai, Mediaset ha rilanciato con un compenso di 1000 euro a ospitata, più del triplo! Riuscirà la Merlino a vincere la sfida degli ascolti? Al pubblico l'ultima parola.

Dopo le recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez sui presunti tradimenti dell'ex marito Stefano De Martino è iniziata per quest'ultimo una vera e propria operazione di riposizionamento della sua immagine pubblica. Ad "assistere" il conduttore napoletano una potente squadra di professionisti della comunicazione con la supervisione dell'influente agente televisivo Beppe Caschetto. La parola d'ordine è "basso profilo" : apparizioni centellinate e selezione scrupolosa dei media con cui interloquire. Lo scopo ultimo è assai ambizioso: riuscire a traghettare De Martino sul palco dell'Ariston nel 2025 quando avrà inizio l'era del Sanremo post-Amadeus.

Piersilvio Berlusconi è stato chiaro: niente più derive trash nei programmi del Biscione ed in particolare nei reality di prima serata. È per questa ragione che è già iniziata una attenta selezione dei futuri concorrenti della prossima edizione de L'isola dei famosi che andrà in onda in primavera con al timone la riconfermata Ilary Blasi. Oggi è in grado di anticiparvi che la prima concorrente a "naufraghera'" sulle bianche spiagge honduregne sarà la ex schermitrice italiana specializzata nel fioretto Elisa Di Francisca. La famosa sportiva è stata sette volte campionessa mondiale e per ben tredici volte campionessa europea.

Pierluigi Diaco conduce ogni pomeriggio su Rai2 la trasmissione Bella Ma', un format da lui ideato e basato sul confronto tra diverse generazioni. Ai piani alti di viale Mazzini gira voce che il giornalista romano il prossimo settembre verrà promosso e migrera' sulla rete ammiraglia. A farsi strada infatti l'ipotesi che Diaco possa realizzare il suo più grande desiderio : occupare la fascia oraria attualmente in forza a Caterina Balivo con il suo programma La volta buona che, però, fatica negli ascolti. Pigi, amico personale della premier Giorgia Meloni, ha in mente per il primo pomeriggio di Rai 1 un nuovo contenitore orientato a un pubblico over. Una tv dei ricordi sul modello di quella realizzata in passato dall'indimenticato Paolo Limiti.

