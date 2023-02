Ivan Rota per Dagospia

elodie

E ora, per fare diventare Il Festival hard ci si mette anche Elodie rivendicando la libertà di esprimersi con il proprio corpo: ”Do un’accezione positiva alla parola puttana, vengo dalla strada, e nella strada questo termine viene usato. Ci sono dei termini molto volgari per intendere delle cose molte belle, per me. Voglio tornare ad esprimere una femminilità arrogante, voglio essere padrona della mia fisicità: questo lavoro è fatto di decisioni oltre che di talento”. Che ne dice il fidanzato Andrea Iannone?

Fedez:”Io e Chiara vivremo in due case separate a Sanremo. Perché io sarò con il team di Muschio Selvaggio. Ma ci vedremo. Oggi andrò a trovarla”. Lei é in una villa da urlo a quindici minuti. Ce ne faremo una ragione della loro lontananza. Poverini.

La cantante in gara ha già iniziato a dare i numeri come si poteva prevedere. Potete capire facilmente di chi si tratta: pretendeva in camera immediatamente una fornitura di acqua di una marca che l’hotel non aveva. Tutti nel panico, ma alla fine la preziosa acqua è arrivata. Un blando aiutino: non ha voluto con se l’autore del suo pezzo…

Da quanto si è visto sino ad ora non sembrava, ma Davide Maggio ci dice: “Possiamo rivelarvi che il contratto di Chiara Ferragni per il Festival prevede un vincolo totale delle immagini. Ciò significa che l’utilizzo di qualsiasi immagine o contributo dell’influencer cremonese non è consentito, anzi è espressamente vietato perché vincolato alla sola messa in onda Rai. “ Vedremo.

ferragni fedez

A Che Tempo che Fa, Alessia Marcuzzi ha parlato dello scherzo che le hanno fatto Fiorello e suo cognato Fabrizio Biggio. Hanno rivelato il suo numero di telefono, ha quindi ricevuto un invito per un addio al celibato. Alessia ha rifiutato l’invito, ma ha pensato di andare al matrimonio per fare una sorpresa alla sposa. Così però è svanita la sorpresa. Marcuzzi sarà a Sanremo con Fiorello: giudicherà i look come una povera Influencer.

Molti hanno criticato il profilo Instagram in coppia e quindi Giovanna Civitillo lo ha spiegato: “Questa cosa colpisce, ma è semplice. Amadeus non è social, non ha Twitter, non ha Facebook e neanche io, per evitare gli hater. Quando è cominciato il fenomeno Instagram, mi chiedevano: mi fai un tag? Così è nato Giovanna Civitillo & Amadeus. Non controllo lui, lui non controlla me, è un profilo di coppia. Mi piace”. Bene.

levante

Diodato anni orsono cantó Far Rumore a Sanremo e in molti scherzarono sull’intimità con l’allora compagna Levante. Ora lei si ripresenta al Festival con un nuovo look e potrebbe far rumore davvero perchè in molti parlano di una simpatia per un collega in gara che non ama le belle giornate…

Ieri pomeriggio al GF Vip Giaele De Donà ne aveva piene le palle dopo che Antonino Spinalbese per l’ennesima volta ha detto che vorrebbe andare a casa: “Ma perché poi questi discorsi fanno cadere le braccia. ‘No io non vedo l’ora di andare a casa’. Senti amo dici queste cose da quattro mesi, quando sei contentissimo di rimanere qua. Quando sento questi discorsi mi viene la pelle d’oca. In realtà lui fa di quei discorsi“. A fine dicembre è stato chiuso il contratto firmato dai gieffini entrati a settembre, e Spinalbese poteva uscire dalla casa senza problemi. Perché Spinalbese è rimasto?

levante 1

Ennesima lite al GF Vip ieri sera tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi durante un gioco in cui le donne dovevano dare ordini agli uomini con domande scritte :”Le ho viste le cose che avete scritto, vanno bene. Ovvio che il mio ragazzo non lo fa, tesoro, ti pensi che si bacia con tutte voi? Lo so che tu godi", dice Antonella e aggiunge: ”È scema questa.Ma non ti agitare, ti rendi conto quanto sei invidiosa? Schiatta di meno, per favore" . E la Marzoli:”Ma chi ti invidia? Non mi piace il tuo ragazzo, mi sta simpatico. Gli voglio bene”. Con questo “gli voglio bene” la Fiordelisi é ridiventata la bambola assassina

Giulia Salemi senza peli sulla lingua sul GF Vip: “Sarò onesta, il cast è poco affine al mio modo di essere”, dice l’opinionista con il tablet. “Gli uomini della Casa non sono affini a me. Luca Onestini non è chiaro, Daniele Dal Moro è aggressivo. Antonino Spinalbese non mi piace come usa e getta le persone”. La sua simpatia va a Oriana Marzoli: ”Pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti, è quella che mi diverte di più”.

Al GF Vip in un momento di relax in giardino insieme ad altri concorrenti del reality tra i quali Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese ha detto: “Poi ci vedi tutti in tiro e facciamo i mongoloidi”, una frase detta in modo superficiale per riferirsi ai comportamenti dei gieffini all'interno della casa, frase che, però, non è piaciuta affatto agli internauti che hanno subito iniziato a chiedere la squalifica dell’ex di Belen Rodriguez.

elodie antonella fiordelisi oriana marzoli